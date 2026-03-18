Saiba onde assistir aos jogos das oitavas da Champions League

A elite do futebol europeu vive uma quarta-feira de fortes emoções. Hoje, serão conhecidos os quatro últimos clubes que avançarão para as quartas de final da Champions League.
O destaque fica para a legião de brasileiros que entra em campo: Raphinha (Barcelona), Joelinton (Newcastle), Richarlison (Tottenham), Alisson (Liverpool) e Gabriel Sara (Galatasaray) são os nomes que podem decidir o destino de suas equipes na maior competição de clubes do mundo.
De acordo com o portal Metrópoles, os confrontos de volta trazem realidades distintas, desde equilíbrios totais após empates na ida até a necessidade de viradas históricas para gigantes da Inglaterra.
Cenário dos confrontos e brasileiros em destaque
As partidas de hoje prometem estádios lotados e muita pressão tática. Confira como chegam os principais duelos:
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Newcastle x Barcelona: Após o empate em 1 a 1 na Inglaterra, a decisão está totalmente aberta. Raphinha é a esperança de gols do Barça, enquanto Joelinton tenta fazer valer a força dos Magpies.
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Galatasaray x Liverpool: O time de Alisson precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na ida. Gabriel Sara tem sido o motor do time turco que sonha em desbancar o gigante inglês.
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Atlético de Madrid x Tottenham: Richarlison terá uma missão quase impossível. Os Spurs precisam reverter uma goleada de 5 a 2 aplicada pelo time de Simeone.
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Atalanta x Bayern: O Bayern de Munique chega em situação de luxo após aplicar um sonoro 6 a 1 na Itália, praticamente carimbando sua vaga.
Guia de Transmissão: Onde Assistir à Champions League hoje
Prepare sua torcida e confira os canais que transmitirão os jogos decisivos:
|Jogo
|Horário (Brasília)
|Onde Assistir
|Newcastle x Barcelona
|14h45
|TNT Sports e Max
|Galatasaray x Liverpool
|17h00
|TNT Sports e Max
|Atlético de Madrid x Tottenham
|17h00
|Max (Exclusivo)
|Atalanta x Bayern de Munique
|17h00
|Space e Max
A definição das oitavas da Champions League é o termômetro para a reta final da temporada europeia. Com o sorteio das quartas de final batendo à porta, os olhos do mundo estarão voltados para a Turquia e para a Espanha nesta tarde.
Para os brasileiros, a rodada é fundamental para manter o protagonismo na Europa e ganhar pontos com o técnico Ancelotti na Seleção. Não perca nenhum lance, pois o caminho para a grande final em Munique começa a se estreitar.