Saiba onde assistir aos jogos das oitavas da Champions League

A elite do futebol europeu vive uma quarta-feira de fortes emoções. Hoje, serão conhecidos os quatro últimos clubes que avançarão para as quartas de final da Champions League.

O destaque fica para a legião de brasileiros que entra em campo: Raphinha (Barcelona), Joelinton (Newcastle), Richarlison (Tottenham), Alisson (Liverpool) e Gabriel Sara (Galatasaray) são os nomes que podem decidir o destino de suas equipes na maior competição de clubes do mundo.

De acordo com o portal Metrópoles, os confrontos de volta trazem realidades distintas, desde equilíbrios totais após empates na ida até a necessidade de viradas históricas para gigantes da Inglaterra.

Cenário dos confrontos e brasileiros em destaque

As partidas de hoje prometem estádios lotados e muita pressão tática. Confira como chegam os principais duelos:

Newcastle x Barcelona: Após o empate em 1 a 1 na Inglaterra, a decisão está totalmente aberta. Raphinha é a esperança de gols do Barça, enquanto Joelinton tenta fazer valer a força dos Magpies.

Galatasaray x Liverpool: O time de Alisson precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na ida. Gabriel Sara tem sido o motor do time turco que sonha em desbancar o gigante inglês.

Atlético de Madrid x Tottenham: Richarlison terá uma missão quase impossível. Os Spurs precisam reverter uma goleada de 5 a 2 aplicada pelo time de Simeone.

Atalanta x Bayern: O Bayern de Munique chega em situação de luxo após aplicar um sonoro 6 a 1 na Itália, praticamente carimbando sua vaga.

Guia de Transmissão: Onde Assistir à Champions League hoje

Prepare sua torcida e confira os canais que transmitirão os jogos decisivos:

Jogo Horário (Brasília) Onde Assistir Newcastle x Barcelona 14h45 TNT Sports e Max Galatasaray x Liverpool 17h00 TNT Sports e Max Atlético de Madrid x Tottenham 17h00 Max (Exclusivo) Atalanta x Bayern de Munique 17h00 Space e Max

A definição das oitavas da Champions League é o termômetro para a reta final da temporada europeia. Com o sorteio das quartas de final batendo à porta, os olhos do mundo estarão voltados para a Turquia e para a Espanha nesta tarde.

Para os brasileiros, a rodada é fundamental para manter o protagonismo na Europa e ganhar pontos com o técnico Ancelotti na Seleção. Não perca nenhum lance, pois o caminho para a grande final em Munique começa a se estreitar.