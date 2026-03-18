18/03/2026
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Salário antecipado! Governo divulga nova data do pagamento de março; confira

A iniciativa contribui para o aquecimento da economia local

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Governo anuncia antecipação do salário do mês de março
Governo anuncia antecipação do salário do mês de março/Foto: Reprodução

O governo do Acre anunciou a antecipação do pagamento da folha salarial do mês de março para os servidores públicos estaduais ativos, aposentados e pensionistas. Os valores estarão disponíveis na sexta-feira (27).

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A iniciativa contribui para o aquecimento da economia local, com a ampliação da circulação de recursos no comércio e serviços em todo o estado. Além disso, áreas como alimentação e vestuário tendem a registrar aumento nas vendas.

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O governador Gladson Camelí destacou que manter o pagamento dos servidores em dia é um compromisso da gestão. “São esses profissionais que garantem que os serviços cheguem à população todos os dias”, disse.

Os contracheques poderão ser consultados na véspera do pagamento pelo site contracheque.ac.gov.br, pelo Portal de Serviços do Estado, ou pelo aplicativo MeuAC.

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