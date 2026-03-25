Salário de R$ 4,2 mil: prefeitura no Acre abre seleção com várias vagas

Quem busca uma oportunidade na área da educação em Manoel Urbano já pode se preparar. A prefeitura do município abriu, na edição desta quarta-feira (25), do Diário Oficial do Estado (DOE), um processo seletivo simplificado com vagas imediatas e cadastro de reserva para professores e nutricionista, com salários que ultrapassam os R$ 4 mil.

Ao todo, são 17 vagas para o cargo de Professor P2, com atuação no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de uma vaga para nutricionista. Os salários iniciais são de R$ 4.015,91 para professores e R$ 4.213,06 para nutricionista, com jornadas de 30 e 40 horas semanais, respectivamente.

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 30 e 31 de março, na Biblioteca Pública de Manoel Urbano, localizada no centro da cidade. Não será cobrada taxa de inscrição.

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O processo seletivo será dividido em duas etapas: análise de currículo e entrevista. A primeira fase está prevista para o dia 1º de abril, enquanto as entrevistas devem ocorrer no dia 15 do mesmo mês. O resultado final está programado para ser divulgado no dia 23 de abril.

Para concorrer ao cargo de professor, é necessário ter formação superior em Pedagogia. Já para a vaga de nutricionista, é exigido diploma em Nutrição e registro no conselho profissional.

As vagas para professores são, em sua maioria, destinadas à zona rural, com lotação em escolas distribuídas em diversas comunidades, incluindo regiões ao longo da BR-364 e áreas do Alto e Baixo Rio Purus.

Além das vagas imediatas, o edital também prevê a formação de cadastro de reserva e reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. Ademais, o contrato terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

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