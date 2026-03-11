“Se eu tirar a vassoura dela, ela adoece”, diz influencer ao homenagear mãe gari em vídeo

Um vídeo publicado pelo influenciador digital Tondimas Tôrres tem comovido internautas nas redes sociais ao mostrar um encontro inesperado com a própria mãe durante a rotina de trabalho dela como gari.

Na gravação, feita de dentro de um carro, o criador de conteúdo observa a mãe enquanto ela realiza a limpeza de uma rua. Sem que ela perceba inicialmente, ele comenta com os seguidores sobre o orgulho que sente pela trajetória dela e pela profissão que exerce há anos.

Em um dos momentos mais marcantes do vídeo, o influenciador afirma que jamais tentaria impedir a mãe de continuar trabalhando, mesmo tendo condições financeiras de ajudá-la.

“Talvez você não entenda o que eu vou te falar, mas no dia que eu tirar a vassoura dela, ela adoece”, diz ele no vídeo.

Segundo Tondimas, o trabalho representa para a mãe muito mais do que uma fonte de renda. É uma forma de se sentir útil, ativa e parte da comunidade.

Respeito ao trabalho

Durante o relato, o influenciador também lembra que a mãe enfrentou preconceito ao longo da vida por trabalhar na limpeza urbana. Mesmo assim, seguiu firme na profissão e sempre demonstrou orgulho da atividade que desempenha nas ruas.

No vídeo, ele explica que já ouviu comentários ofensivos direcionados a ela, mas afirma que isso nunca diminuiu o valor do trabalho que realiza diariamente.

Para ele, o respeito à escolha da mãe foi uma das lições mais importantes que aprendeu ao longo da vida.

Carta aberta nas redes

Na legenda da publicação, o influenciador escreveu uma mensagem em forma de carta aberta, refletindo sobre a relação entre dignidade e trabalho.

“Eu aprendi a ser filho quando decidi respeitar a decisão da minha mãe. Ali eu entendi que meu dinheiro não preencheria o espaço que um trabalho digno preenche e a faz se sentir útil”, escreveu.

A publicação rapidamente ganhou repercussão entre seguidores, que elogiaram a homenagem.