Secretaria de Cultura explica atraso e anuncia cronograma de editais da PNAB

O secretário adjunto de Cultura de Sena Madureira, Léo do Hip-Hop, veio a público esclarecer os motivos do atraso na execução dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no município. Segundo ele, pendências técnicas herdadas de gestões anteriores acabaram exigindo uma reestruturação completa de parte das informações exigidas pelo Governo Federal.

De acordo com Léo, o Ministério da Cultura solicitou dados complementares que não haviam sido incluídos anteriormente, como critérios relacionados à inclusão de gênero, minorias e comunidades indígenas e negras. Sem essas informações, o repasse dos recursos não poderia ser efetivado.

“Pegamos a pasta sem que alguém nos repassasse essas informações. Tivemos que correr atrás para atender todas as exigências, e isso acabou atrasando a liberação do recurso”, explicou.

Apesar das dificuldades iniciais, o secretário informou que o valor já foi depositado na conta da gestão municipal nesta segunda-feira (23), destravando o andamento das próximas etapas do processo.

A Secretaria de Cultura também divulgou um cronograma das ações que serão realizadas nos próximos dias. Na sexta-feira, ocorrerão as chamadas “escutas culturais”, momento em que artistas e fazedores de cultura poderão contribuir com sugestões. Já na próxima semana, será lançado o edital para seleção de pareceristas, responsáveis pela análise dos projetos. Em seguida, na segunda semana de abril, está prevista a publicação de todos os editais voltados ao setor cultural.

Outro ponto destacado por Léo foi a abertura da secretaria para o diálogo com a classe artística local. Ele reforçou que a equipe está disponível para esclarecer dúvidas e orientar os interessados sobre como participar dos editais.

A expectativa é que, com a regularização das pendências, o município consiga avançar na aplicação dos recursos, fortalecendo iniciativas culturais e ampliando o acesso às políticas públicas no setor.