Seleção Brasileira enfrenta França e Croácia sem 6 titulares

A Seleção Brasileira entra em campo nesta semana sob um sinal de alerta aceso no departamento médico. Para os últimos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo de 2026, contra França e Croácia, o técnico Carlo Ancelotti terá que lidar com a ausência de seis jogadores que figuravam como titulares absolutos em seu esquema tático. O cenário de instabilidade física preocupa a comissão técnica, que vê nomes fundamentais do setor defensivo e ofensivo ficarem de fora da lista final de convocados.
De acordo com o portal Metrópoles, o caso mais grave é o de Rodrygo, do Real Madrid. O atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e, infelizmente, é o primeiro nome confirmado fora da Copa do Mundo, deixando uma lacuna técnica importante no ataque brasileiro.
O Raio-X das lesões no elenco
A lista de desfalques atinge todos os setores do campo, obrigando Ancelotti a testar novas formações e promover retornos ao grupo principal da Seleção Brasileira.
-
Sistema Defensivo: O goleiro Alisson (Liverpool), o zagueiro Gabriel Magalhães (Arsenal), o polivalente Éder Militão (Real Madrid) e o lateral Alex Sandro (Flamengo) estão entregues à fisioterapia por diferentes problemas musculares e articulares.
-
Meio e Ataque: Bruno Guimarães (Newcastle) e a joia Estêvão (Chelsea) também desfalcam o time nesta rodada de amistosos em solo americano.
-
Novidades e Retornos: Em contrapartida, Endrick (Lyon) e Bremer (Juventus) voltam ao grupo. Ancelotti também aproveitará para observar Gabriel Sara (Galatasaray) e Danilo (Botafogo) no meio-campo.
Detalhamento médico: os desfalques da Seleção Brasileira
Confira a situação clínica de cada jogador que desfalca o Brasil nesta Data Fifa de março:
|Jogador
|Clube
|Lesão Identificada
|Alisson
|Liverpool
|Joelho direito
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|Joelho (Menisco)
|Éder Militão
|Real Madrid
|Ruptura no bíceps femoral
|Alex Sandro
|Flamengo
|Muscular na coxa direita
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|Entorse no tornozelo
|Estêvão
|Chelsea
|Muscular na coxa esquerda
|Rodrygo
|Real Madrid
|LCA (Fora da Copa do Mundo)
Datas e locais dos confrontos
Mesmo com os desfalques, a Seleção Brasileira terá testes de fogo contra potências mundiais em estádios que serão sedes da Copa. Os jogos marcam a última oportunidade para os 26 convocados carimbarem o passaporte para o Mundial.
-
Brasil x França: Dia 26 de março, às 17h (Brasília), no Gillette Stadium, em Boston.
-
Brasil x Croácia: Dia 31 de março, às 21h (Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.
Segundo o levantamento do Metrópoles, Ancelotti encara esses jogos como fundamentais para avaliar a profundidade do elenco e encontrar soluções imediatas para as ausências confirmadas. Com a Copa do Mundo batendo à porta, o desempenho desses “novos” titulares contra França e Croácia definirá quem terá a confiança do treinador para buscar o hexacampeonato em solo norte-americano.