24/03/2026
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Seleção Brasileira enfrenta França e Croácia sem 6 titulares

Time de Carlo Ancelotti sofre com onda de lesões na última Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2026

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Franco Arland/Getty Images

A Seleção Brasileira entra em campo nesta semana sob um sinal de alerta aceso no departamento médico. Para os últimos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo de 2026, contra França e Croácia, o técnico Carlo Ancelotti terá que lidar com a ausência de seis jogadores que figuravam como titulares absolutos em seu esquema tático. O cenário de instabilidade física preocupa a comissão técnica, que vê nomes fundamentais do setor defensivo e ofensivo ficarem de fora da lista final de convocados.

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De acordo com o portal Metrópoles, o caso mais grave é o de Rodrygo, do Real Madrid. O atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e, infelizmente, é o primeiro nome confirmado fora da Copa do Mundo, deixando uma lacuna técnica importante no ataque brasileiro.

O Raio-X das lesões no elenco

A lista de desfalques atinge todos os setores do campo, obrigando Ancelotti a testar novas formações e promover retornos ao grupo principal da Seleção Brasileira.

  • Sistema Defensivo: O goleiro Alisson (Liverpool), o zagueiro Gabriel Magalhães (Arsenal), o polivalente Éder Militão (Real Madrid) e o lateral Alex Sandro (Flamengo) estão entregues à fisioterapia por diferentes problemas musculares e articulares.

  • Meio e Ataque: Bruno Guimarães (Newcastle) e a joia Estêvão (Chelsea) também desfalcam o time nesta rodada de amistosos em solo americano.

  • Novidades e Retornos: Em contrapartida, Endrick (Lyon) e Bremer (Juventus) voltam ao grupo. Ancelotti também aproveitará para observar Gabriel Sara (Galatasaray) e Danilo (Botafogo) no meio-campo.

Detalhamento médico: os desfalques da Seleção Brasileira

Confira a situação clínica de cada jogador que desfalca o Brasil nesta Data Fifa de março:

Jogador Clube Lesão Identificada
Alisson Liverpool Joelho direito
Gabriel Magalhães Arsenal Joelho (Menisco)
Éder Militão Real Madrid Ruptura no bíceps femoral
Alex Sandro Flamengo Muscular na coxa direita
Bruno Guimarães Newcastle Entorse no tornozelo
Estêvão Chelsea Muscular na coxa esquerda
Rodrygo Real Madrid LCA (Fora da Copa do Mundo)

Datas e locais dos confrontos

Mesmo com os desfalques, a Seleção Brasileira terá testes de fogo contra potências mundiais em estádios que serão sedes da Copa. Os jogos marcam a última oportunidade para os 26 convocados carimbarem o passaporte para o Mundial.

  • Brasil x França: Dia 26 de março, às 17h (Brasília), no Gillette Stadium, em Boston.

  • Brasil x Croácia: Dia 31 de março, às 21h (Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

Segundo o levantamento do Metrópoles, Ancelotti encara esses jogos como fundamentais para avaliar a profundidade do elenco e encontrar soluções imediatas para as ausências confirmadas. Com a Copa do Mundo batendo à porta, o desempenho desses “novos” titulares contra França e Croácia definirá quem terá a confiança do treinador para buscar o hexacampeonato em solo norte-americano.

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