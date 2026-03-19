Sem acesso por estrada, saúde chega de barco às comunidades do Riozinho do Rola

Antes mesmo do sol nascer completamente, o silêncio das margens do Riozinho do Rola começa a ser quebrado pelo som dos motores das embarcações. É assim que o atendimento de saúde chega para centenas de famílias que vivem em comunidades ribeirinhas de difícil acesso, onde não há estrada e a viagem até a cidade pode levar horas, ou até dias.

A ação faz parte do programa Saúde Rural, na edição Itinerante Fluvial, desenvolvido pela Prefeitura de Rio Branco. Ao longo de mais de 30 dias, equipes formadas por médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais percorrem o rio e seus afluentes levando consultas, exames, vacinação, medicamentos e orientações básicas de saúde.

LEIA TAMBÉM: Ação fluvial de saúde prevê 30 mil atendimentos em comunidades rurais de Rio Branco

Ao todo, são 72 profissionais distribuídos em 15 embarcações, que transformam o trajeto pelo rio em uma verdadeira rota de atendimento. Em muitos casos, o serviço começa antes mesmo da chegada às comunidades. Ao avistar uma casa ou receber um chamado durante o percurso, as equipes param para atender quem precisa.

Para quem vive na região, a presença dos barcos representa mais do que comodidade: é, muitas vezes, a única oportunidade de acesso à saúde. Moradores relatam que o deslocamento até Rio Branco pode levar cerca de quatro horas de barco, além de envolver custos e dificuldades que nem sempre permitem resolver tudo em um único dia.

Em algumas comunidades, o volume de atendimentos ultrapassa 350 pessoas em apenas um dia. No ano passado, a ação contabilizou cerca de 35 mil procedimentos realizados ao longo de um mês de работы, evidenciando a dimensão da demanda reprimida nessas localidades.

Além de atendimentos básicos, as equipes também conseguem identificar problemas de saúde que passariam despercebidos. Casos de doenças em estágio inicial, como infecções oculares em crianças, já foram diagnosticados e tratados durante as visitas, enquanto situações mais complexas são encaminhadas para acompanhamento na rede urbana.

VEJA IMAGENS