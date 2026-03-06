Sem barba e com cabelo aparado: surgem primeiras imagens de Daniel Vorcaro após prisão

Fotos obtidas após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro mostram o empresário sem barba e com cabelo aparado durante os procedimentos de entrada no sistema penitenciário. As imagens foram registradas no Complexo Penal II de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Vorcaro é dono do banco Master e foi preso pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades na gestão da instituição financeira e um suposto rombo que pode chegar a R$ 40 bilhões no sistema financeiro.

Após a detenção, o empresário passou pelos procedimentos padrão de inclusão no sistema carcerário. Nesse processo, presos normalmente têm barba e bigode raspados e trocam as roupas civis pelo uniforme da unidade prisional, composto por camiseta branca e calça bege.

Mesmo sendo comum nas unidades prisionais, o corte de cabelo não é obrigatório. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Penais de São Paulo, Fábio Jabá, muitos detentos optam por raspar o cabelo por receio de infestação de piolhos ou sarna nas unidades.

Vorcaro foi preso na quarta-feira (4), em sua residência no bairro Jardins, uma das áreas mais nobres da capital paulista. Após a detenção, ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.

A investigação também envolve o pastor Fabiano Zettel, apontado como um dos principais nomes no esquema. Ele se apresentou às autoridades no mesmo dia da operação.

Durante audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva dos investigados. A decisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que assumiu a relatoria do caso.

No dia seguinte à prisão, Vorcaro e Zettel foram transferidos para a Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba. Já nesta sexta-feira (6), o banqueiro deixou o sistema prisional paulista e foi encaminhado para um presídio federal em Brasília.