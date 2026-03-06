07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Sem barba e com cabelo aparado: surgem primeiras imagens de Daniel Vorcaro após prisão

Fotos no sistema prisional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Surgem primeiras imagens de Daniel Vorcaro após prisão
Surgem primeiras imagens de Daniel Vorcaro após prisão/Foto: Reprodução

Fotos obtidas após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro mostram o empresário sem barba e com cabelo aparado durante os procedimentos de entrada no sistema penitenciário. As imagens foram registradas no Complexo Penal II de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Vorcaro é dono do banco Master e foi preso pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades na gestão da instituição financeira e um suposto rombo que pode chegar a R$ 40 bilhões no sistema financeiro.

Após a detenção, o empresário passou pelos procedimentos padrão de inclusão no sistema carcerário. Nesse processo, presos normalmente têm barba e bigode raspados e trocam as roupas civis pelo uniforme da unidade prisional, composto por camiseta branca e calça bege.

Mesmo sendo comum nas unidades prisionais, o corte de cabelo não é obrigatório. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Penais de São Paulo, Fábio Jabá, muitos detentos optam por raspar o cabelo por receio de infestação de piolhos ou sarna nas unidades.

Vorcaro foi preso na quarta-feira (4), em sua residência no bairro Jardins, uma das áreas mais nobres da capital paulista. Após a detenção, ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.

A investigação também envolve o pastor Fabiano Zettel, apontado como um dos principais nomes no esquema. Ele se apresentou às autoridades no mesmo dia da operação.

Durante audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva dos investigados. A decisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que assumiu a relatoria do caso.

No dia seguinte à prisão, Vorcaro e Zettel foram transferidos para a Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba. Já nesta sexta-feira (6), o banqueiro deixou o sistema prisional paulista e foi encaminhado para um presídio federal em Brasília.

Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.