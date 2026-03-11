Semana S volta ao Acre com serviços, cursos e programação cultural; saiba mais detalhes

A Semana S, evento nacional promovido pelo Sistema Comércio, volta a movimentar o Acre nos dias 15 e 16 de maio com uma programação voltada à qualificação profissional, empreendedorismo, cultura e serviços gratuitos à população. A iniciativa faz parte de uma mobilização realizada simultaneamente em todas as capitais do país.

Promovida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em parceria com as Federações do Comércio nos estados, além do Sesc e do Senac, a ação busca aproximar empresários, trabalhadores do comércio e a comunidade das oportunidades oferecidas pelas instituições do Sistema S.

Após impactar mais de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil na primeira edição, realizada em 2025, a expectativa é que a Semana S deste ano amplie o alcance das atividades e transforme as capitais brasileiras em grandes centros de conhecimento, serviços e networking.

No Acre, a programação deve reunir atendimentos sociais, orientação de carreira, palestras, oficinas, encontros de networking e atrações culturais, com foco nas demandas da população e do setor produtivo local.

Para o presidente do Sistema Fecomércio–Sesc–Senac no estado, Leandro Domingos, o evento representa um momento importante de aproximação entre as instituições e a sociedade.

“A Semana S evidencia, de maneira muito clara, a relevância institucional do Sistema Comércio para o desenvolvimento do país e, especialmente, para o fortalecimento das economias regionais. É uma oportunidade de mostrar como nossas ações impactam positivamente a vida das pessoas, qualificando trabalhadores, apoiando empresários e ampliando o acesso da população a serviços nas áreas de educação, saúde, cultura e cidadania”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Grave! Guerra no Oriente Médio deve provocar efeito cascata e encarecer produtos no Acre

Na edição passada, realizada em 2025, a Semana S mobilizou milhares de pessoas em todo o Acre. Em Rio Branco, o evento ocorreu no Sesc Bosque, com uma grande estrutura que ofereceu serviços gratuitos, atividades culturais, ações de saúde, oficinas, palestras e programação musical durante dois dias. A iniciativa também alcançou outros municípios do estado.

Durante a programação, empresários, trabalhadores do comércio e a comunidade tiveram acesso a atendimentos nas áreas de saúde, beleza, educação profissional, cultura e cidadania, além de conhecer mais de perto os serviços oferecidos pelo Sesc, Senac e pela Fecomércio.

Em nível nacional, a primeira edição da Semana S também teve resultados expressivos, com a arrecadação de 121 toneladas de alimentos por meio da iniciativa Mesa Brasil Sesc e mais de 251 mil atendimentos realizados pelo Senac.

Para 2026, a expectativa é repetir e ampliar o sucesso da mobilização, fortalecendo a atuação do Sistema Comércio e ampliando o acesso da população a oportunidades de qualificação e desenvolvimento.

As inscrições gratuitas para participar das atividades serão abertas no dia 13 de março. A programação completa no Acre será divulgada em breve pela Fecomércio Acre, por meio das redes sociais e do site oficial da instituição.