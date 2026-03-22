22/03/2026
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Sertanejo Luan Pereira é surpreendido por invasão de fã em show

Fã invade palco no Paraná, abraça Luan Pereira e reafirma carinho pelo ídolo sertanejo

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Sertanejo Luan Pereira é surpreendido por invasão de fã em show
Após o susto inicial, o sertanejo retribuiu o carinho do fã, que aproveitou o momento para declarar sua admiração/ Foto: Reprodução

O cantor sertanejo Luan Pereira protagonizou um momento de grande repercussão durante sua apresentação no Paraná, realizada no último sábado (21). O artista, conhecido por sua proximidade com o público, passou por uma situação inesperada quando um fã conseguiu burlar a segurança, correu até o centro do palco e o abraçou repentinamente.

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No vídeo compartilhado pelo próprio cantor, é possível ver o instante em que o rapaz se aproxima e declara abertamente sua admiração: “Eu sou fã teu”. O impacto da chegada do fã chegou a assustar Luan, que interrompeu brevemente a performance diante da abordagem surpresa.

Sertanejo Luan Pereira é surpreendido por invasão de fã em show

O cantor Luan Pereira se apresentava no Paraná quando foi surpreendido pela entrada repentina de um rapaz no palco/ Foto: Reprodução

Reação com bom humor

Apesar do susto evidente no momento da invasão, Luan Pereira demonstrou carisma e levou o episódio na esportiva. Logo após o show, ele fez questão de publicar as imagens em suas redes sociais para dividir a experiência com os seguidores. “Quase morri! Isso tá bom demais para ficar guardado”, brincou o sertanejo na legenda da publicação, destacando o caráter inusitado e engraçado do encontro.

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A atitude do cantor de acolher o fã e ainda brincar com a situação foi amplamente elogiada pelos internautas, reforçando sua imagem de artista acessível. O show seguiu normalmente após o incidente, tornando-se mais uma história memorável na trajetória de apresentações do músico pelo Sul do país.

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