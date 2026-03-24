24/03/2026
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Servidores denunciam atraso em consignados e nomes negativados em Sena

Diante do impasse, parte dos servidores decidiu recorrer à Justiça

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Servidores denunciam atraso em consignados e nomes negativados em Sena Madureira

Servidores da Prefeitura de Sena Madureira procuraram a reportagem nesta terça-feira (24) para denunciar supostos atrasos no repasse de valores descontados em folha referentes a empréstimos consignados.

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Segundo os relatos, a situação tem provocado a negativação de nomes em órgãos de proteção ao crédito e dificultado o acesso a novas linhas de financiamento.

Um servidor, que preferiu não se identificar, afirmou que o problema tem sido recorrente e apontou que a atual gestão estaria repetindo práticas que foram duramente criticadas durante campanhas eleitorais anteriores.

De acordo com os trabalhadores, os descontos continuam sendo realizados regularmente nos contracheques, porém os valores não estariam sendo repassados às instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal.

Com isso, os servidores acabam sendo considerados inadimplentes, mesmo sem terem deixado de pagar diretamente. Um dos denunciantes afirmou que o problema não é recente e que haveria um padrão de atraso nos repasses.

Segundo ele, a prefeitura quita um mês e deixa outro em aberto, o que impede a regularização da situação dos servidores junto aos bancos e aos sistemas de crédito, como o Serasa.

Diante do impasse, parte dos servidores decidiu recorrer à Justiça, ingressando com ações que pedem indenização por danos morais, alegando prejuízos financeiros e constrangimentos causados pela negativação indevida.

O caso levanta preocupações sobre a gestão dos descontos consignados, já que a prática exige responsabilidade do ente público em repassar corretamente os valores às instituições credoras.

A reportagem buscou posicionamento do prefeito Gerlen Diniz para esclarecer as denúncias, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

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