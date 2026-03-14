Servidores do Acre já podem emitir comprovante de rendimentos para o IRPF 2026

Servidores públicos estaduais do Acre já podem acessar e emitir a Cédula C, documento que reúne os rendimentos anuais necessários para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, referente ao ano-base 2025. O comprovante está disponível no Portal do Contracheque e pode ser consultado ou impresso diretamente pelo sistema.

A Cédula C reúne informações utilizadas no preenchimento da declaração, como rendimentos tributáveis, contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte e valores referentes ao 13º salário.

Para emitir o documento, o servidor precisa acessar o Portal do Contracheque utilizando CPF e senha. Na página inicial, basta localizar a opção relacionada à Receita Federal e selecionar a alternativa para visualizar ou imprimir a Cédula C.

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De acordo com o secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Duarte, a disponibilização do comprovante no sistema facilita o acesso dos servidores às informações necessárias para a declaração.

“O servidor pode acessar o Portal do Contracheque e emitir a Cédula C de forma rápida. O sistema reúne os dados de rendimentos do ano-base e permite que o documento seja consultado ou impresso sempre que necessário”, explicou.

Em caso de dúvidas ou dificuldades para acessar o portal, a recomendação é procurar o setor de Recursos Humanos do órgão onde o servidor está lotado para obter orientações.