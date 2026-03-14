Seu Jorge elogia Wagner Moura e demonstra confiança na vitória brasileira no Oscar deste domingo

O ator e cantor Seu Jorge comentou as expectativas para a participação de Wagner Moura na cerimônia do Oscar deste domingo (15). O artista brasileiro concorre ao prêmio de Melhor Ator pelo desempenho no filme O Agente Secreto, produção que também disputa outras três categorias na premiação.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Seu Jorge demonstrou confiança no desempenho do cinema brasileiro na principal premiação do audiovisual mundial. “Agente secreto na cabeça”, brincou o artista ao comentar a disputa.

O cantor também relembrou a parceria com Wagner Moura no filme Marighella, lançado em 2019 e dirigido pelo ator baiano. Na produção, Seu Jorge interpretou o guerrilheiro Carlos Marighella.

“Eu acho que o novo molho é o do baiano”, afirmou. “Grande colega de profissão, um ator maravilhoso, mas um grande diretor também.”

Durante a entrevista, o artista também citou as recentes conquistas brasileiras no Globo de Ouro, lembrando vitórias de Fernanda Torres e do próprio Wagner Moura nas categorias de atuação em edições recentes da premiação.

Na avaliação de Seu Jorge, o protagonismo de Moura em “O Agente Secreto” pode ajudar a renovar a imagem dos chamados galãs de Hollywood. “Eu acho que ele consegue realmente renovar a imagem de Hollywood, deixando Brad Pitt e Leonardo DiCaprio como peças do passado”, afirmou.

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Enquanto acompanha a expectativa para a cerimônia, Seu Jorge se prepara para retornar às telonas com o filme Narciso, dirigido por Jeferson De e com estreia prevista para a próxima semana.

Além da indicação de Wagner Moura como Melhor Ator, “O Agente Secreto” também concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. Já o fotógrafo Adolpho Veloso disputa o prêmio de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem.