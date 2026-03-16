16/03/2026
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Show de Roberto Carlos no Acre é cancelado; governo aponta falta de agenda

O show estava previsto para acontecer no dia 28 de março, em comemoração ao Dia do Servidor Público

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Roberto Carlos iria se apresentar no próximo dia 28 de março
Roberto Carlos iria se apresentar no próximo dia 28 de março/Foto: Reprodução

O cantor Roberto Carlos, que foi anunciado como a grande atração do mês de março no Acre, não irá mais se apresentar no estado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Governo do Acre ao ContilNet, nesta segunda-feira (16).

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A vinda do “Rei” havia sido anunciada pelo governador Gladson Cameli em julho do ano passado, durante o lançamento da Expoacre 2025.

O show estava previsto para acontecer no dia 28 de março, em comemoração ao Dia do Servidor Público.

A justificativa apresentada pelo governo para o cancelamento foi a indisponibilidade de agenda do artista.

“Não tem agenda para essa data”, informou a assessoria.

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