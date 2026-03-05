Simpar, Vamos e Movida farão aumento de capital bilionário e BNDESPar será âncora

A Simpar anunciou nesta quinta-feira que fará aumento de capital bilionário que terá o braço de participações do BNDES investindo cerca de R$1,5 bilhão na holding e nas controladas Vamos e Movida.

O aumento de capital das três empresas pode chegar a um valor combinado de entre R$2,2 bilhões a R$3,1 bilhões, afirmou a holding, citando que sua controladora, a JSP Participações vai aportar entre R$188 milhões e R$300 milhões na operação.

Ao final das transações o BNDESPar, que vai subscrever no máximo 50% das ações a serem emitidas, terá até 10% de participação no capital social de cada companhia.

O preço por ação do aumento de capital da Simpar será de R$11,24. Na Movida, a locadora de carros do grupo, o preço por ação será de R$11,72, enquanto na Vamos, a locadora de caminhões, de R$3,85.

A ação da Simpar fechou nesta quinta-feira cotada a R$11,83, em queda de 2,4%. A Movida encerrou em baixa de 6%, a R$13,33, e a Vamos a R$4,28, desvalorizando 1,8%.

O BNDES afirmou que sua participação tem como objetivo criar condições para a captação do total de recursos pretendidos pelas companhias, contribuindo para aumentos de capital que podem chegar a R$2 bilhões na Simpar, R$600 milhões na Vamos e R$750 milhões na Movida.

O BNDESPar ainda terá uma opção de comprar até 5% do capital da transportadora da Simpar, a JSL, um investimento de até R$112 milhões. A opção poderá ser exercida em até 30 dias da homologação dos aumentos de capital. O preço por ação nessa opção será de R$7,89 ou o equivalente a 95% da cotação da ação da JSL no fechamento do pregão imediatamente anterior à data do exercício da opção, afirmou a Simpar.

“A atuação do BNDES está alinhada às políticas do governo do presidente Lula para renovação de frota de caminhões e no acesso a veículos leves como forma de impulsionar um transporte mais seguro, sustentável e com menor emissão de CO2”, disse o presidente do banco, Aloizio Mercadante, em comunicado.

(com Reuters)