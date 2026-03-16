Simpósio do Rim reúne especialistas e ações de prevenção em Brasiléia

O 3º Simpósio do Rim, realizado na sexta-feira, 13, na Clínica do Rim Alto Acre, em Brasiléia, integrou a programação da 3ª Semana do Rim 2026 e promoveu uma tarde dedicada à informação, prevenção e atualização em saúde renal.
O evento reuniu profissionais da área para discutir temas importantes relacionados às doenças renais e ao atendimento de pacientes em tratamento. Entre os palestrantes convidados estiveram:
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Dra. Jarinne Nasserala, que abordou o tema “Urgências dialíticas”;
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Dr. Alex Kador, que apresentou a palestra sobre “Injúria renal aguda”;
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Enf. Anderson Rocha, que falou sobre “Cuidados de enfermagem em pacientes dialíticos”.
Além das palestras, o simpósio contou com estandes voltados à saúde e prevenção, com serviços e orientações ao público. Foram disponibilizados espaços de nutrição, laboratório, exposição de máquinas de hemodiálise, além de testes de glicemia e aferição de pressão arterial.
A iniciativa proporcionou uma tarde inteira de aprendizado e conscientização, reforçando a importância da informação e da prevenção para a saúde dos rins.