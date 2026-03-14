Sindicato ameaça pedir bloqueio de ônibus na Justiça após paralisação de linhas pela Ricco

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (SINTTPAC) afirmou que os motoristas do transporte coletivo de Rio Branco não foram comunicados oficialmente sobre a paralisação de 31 linhas de ônibus anunciada pela empresa Ricco Transportes. A entidade informou ainda que poderá recorrer à Justiça para solicitar o bloqueio dos veículos caso não haja abertura de negociação com a empresa.

Em entrevista ao ContilNet, o presidente do SINTTPAC, Antônio Neto, disse que o sindicato tomou conhecimento da paralisação apenas pelas redes sociais e que não houve qualquer comunicação formal à categoria.

O anúncio da suspensão das linhas foi feito pela própria Ricco Transportes por meio de um comunicado publicado em seu perfil no Instagram, informando que a medida passaria a valer a partir deste sábado (14). Segundo a empresa, a decisão foi motivada por um desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fatores que vêm impactando a operação do sistema de transporte coletivo na capital acreana.

De acordo com ele, a entidade já mobilizou o setor jurídico e aguarda uma resposta da empresa ainda nesta sexta-feira para iniciar diálogo. “A gente já está com o nosso jurista e vamos aguardar até o final da tarde para ver se a empresa chama para alguma conversa. Caso não tenha acordo, vamos buscar judicialmente o direito do trabalhador, inclusive pedindo o bloqueio dos carros”, afirmou.

O sindicalista relatou ainda que tentou contato direto com a direção da empresa, mas não conseguiu retorno. Segundo ele, esteve pessoalmente na sede da Ricco Transportes e deixou um recado solicitando que o proprietário entrasse em contato com o sindicato. “Até o momento, não fomos procurados pela direção da empresa”, declarou.

A paralisação anunciada pela concessionária atinge 31 linhas do transporte coletivo urbano de Rio Branco, incluindo itinerários que atendem bairros como Santa Inês, Belo Jardim, Floresta, Panorama, Irineu Serra, Apolônio Sales e regiões da Transacreana.

No comunicado divulgado nas redes sociais, a Ricco orientou os usuários a verificarem se suas linhas estão entre as afetadas e recomendou atenção às mudanças no sistema de transporte público da cidade. Até o momento, não há informações sobre negociações entre empresa, trabalhadores e poder público.