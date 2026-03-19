19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Sindicato convoca nova paralisação da Educação em Rio Branco e critica prazo da prefeitura

Categoria cobra resposta imediata e mantém pressão por valorização

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Sindicato convoca nova paralisação da Educação
Sindicato convoca nova paralisação da Educação/Foto: Reprodução

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) convocou nova paralisação dos profissionais da rede municipal de educação de Rio Branco para a próxima sexta-feira (27), às 8h, em frente à prefeitura. A decisão foi deliberada durante a mobilização realizada no dia 16 de março.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com a presidente do Sindicato, Rosana Nascimento, a nova paralisação ocorre porque a categoria não aceita o prazo apresentado pela prefeitura, que prevê uma resposta apenas até o dia 20 de abril. O sindicato afirma que os recursos já estariam disponíveis e cobra agilidade nas decisões por parte da gestão municipal.

“A categoria não aceita esse prazo. Os recursos já estão nos cofres, falta apenas uma resposta efetiva”, destaca a convocação divulgada aos trabalhadores.

VEJA TAMBÉM: Liga do Acre diz que Malucos na Roça se desfiliou para disputar festival em confederação rival

A mobilização ocorre em meio às discussões sobre a política de valorização dos profissionais da educação e o cumprimento do piso salarial nacional do magistério nas redes públicas de ensino. O sindicato afirma que pretende manter a pressão até que haja avanços nas negociações com a administração municipal.

Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se manifestou oficialmente sobre a nova paralisação ou sobre as reivindicações apresentadas pela categoria.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.