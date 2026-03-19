Sindicato convoca nova paralisação da Educação em Rio Branco e critica prazo da prefeitura

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) convocou nova paralisação dos profissionais da rede municipal de educação de Rio Branco para a próxima sexta-feira (27), às 8h, em frente à prefeitura. A decisão foi deliberada durante a mobilização realizada no dia 16 de março.

De acordo com a presidente do Sindicato, Rosana Nascimento, a nova paralisação ocorre porque a categoria não aceita o prazo apresentado pela prefeitura, que prevê uma resposta apenas até o dia 20 de abril. O sindicato afirma que os recursos já estariam disponíveis e cobra agilidade nas decisões por parte da gestão municipal.

“A categoria não aceita esse prazo. Os recursos já estão nos cofres, falta apenas uma resposta efetiva”, destaca a convocação divulgada aos trabalhadores.

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A mobilização ocorre em meio às discussões sobre a política de valorização dos profissionais da educação e o cumprimento do piso salarial nacional do magistério nas redes públicas de ensino. O sindicato afirma que pretende manter a pressão até que haja avanços nas negociações com a administração municipal.

Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se manifestou oficialmente sobre a nova paralisação ou sobre as reivindicações apresentadas pela categoria.