Situação com o Irã está evoluindo muito rapidamente. Está indo muito bem, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 12, que a situação com o Irã está evoluindo muito rapidamente, e que “está indo muito bem”.

Em um evento em homenagem às mulheres, o republicano afirmou: “nossas forças armadas são incomparáveis, nunca houve nada igual, ninguém jamais viu nada parecido”.

Em referência ao Irã, Trump disse: “eles são realmente uma nação de terror e ódio, e estão pagando um preço muito alto agora”.

“Reconstruímos nosso exército, é uma das razões para estarmos indo tão bem no Irã”, disse o presidente, mencionando ainda as ações do país na Venezuela.