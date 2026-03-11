SLC Agrícola (SLCE3) tem prejuízo de R$ 71 mi no 4º trimestre

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou R$ 633 milhões nos três últimos meses do ano

SÃO PAULO, 11 Mar (Reuters) – A SLC Agrícola (SLCE3) teve prejuízo líquido de R$71 milhões no quarto trimestre de 2025, valor 37,9% maior que o prejuízo registrado no mesmo período do ano anterior, segundo relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou R$ 633 milhões nos três últimos meses do ano, alta de 3,6% em base anual, com a margem Ebitda passando de 30,9% para 27,9%.

O Ebitda superou a estimativa média de analistas compilada pela LSEG, de R$596 milhões.