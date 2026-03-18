Socorro Neri lidera debate sobre uso do Enamed como exame médico

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) liderou, nesta quarta-feira (18), em Brasília, um debate sobre a adoção do Exame Nacional de Avaliação da Educação Médica (Enamed) como exame de proficiência para o exercício da medicina no Brasil.

Presidente da Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular (FPeduQ), a parlamentar acreana conduziu o encontro que reuniu representantes do Congresso, do governo federal e especialistas da área.

A iniciativa teve como objetivo discutir os impactos do Enamed na formação dos profissionais de medicina e no processo de regulação dos cursos no país. Durante o encontro, Socorro Neri destacou a importância de avaliar mecanismos que garantam a qualidade da formação médica e a segurança da população.

“Estamos tratando de um tema estratégico para a saúde pública. Avaliar o Enamed como exame de proficiência é avançar na garantia de que os profissionais estejam preparados para atuar com qualidade e segurança”, afirmou a deputada.

O debate contou com a participação de parlamentares como Adriana Ventura (Novo-SP), Ismael dos Santos (PSD-SC), Ana Pimentel (PT-MG), Jorge Solla (PT-BA), Geraldo Resende (PSDB-MS) e da senadora Zenaide Maia (PSD-RN), além de representantes do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Saúde.

Entre os participantes do governo federal estiveram Marta Abramo, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC); Arthur Chioro, presidente da Ebserh; e Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Socorro Neri também ressaltou a importância do diálogo institucional na construção de políticas públicas. “A participação de diferentes atores permite avançar em propostas equilibradas, com foco na qualificação da educação médica e na proteção da sociedade”, destacou.

O encontro reforça o protagonismo da parlamentar acreana no debate nacional sobre educação e saúde, especialmente em temas estratégicos que impactam diretamente a formação de profissionais e a qualidade dos serviços prestados à população.