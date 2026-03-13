SRAG dispara no Acre e número de casos cresce quase 40% nas primeiras semanas de 2026

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou um novo boletim epidemiológico que apresenta o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o Acre nas primeiras oito semanas epidemiológicas de 2026.

Os dados mostram que, nesse mesmo período, em 2024, o número de notificações chegou a 284. Em 2025, saltou para 331 e, em 2026, chegou a 457.

O aumento de casos de 2025 para 2026, no mesmo período, chega a 38%.

A SRAG é um quadro respiratório grave, caracterizado por dispneia (falta de ar), baixa saturação de oxigênio ou necessidade de suporte ventilatório. Segundo o InfoGripe, da Fiocruz, divulgado em março de 2026, os casos estão aumentando no Brasil, impulsionados por hospitalizações, com maior circulação entre março e agosto, afetando especialmente crianças.

De acordo com a Sesacre, as crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis, mais afetadas e com maiores taxas de internação.

“Em 2026, das coletas realizadas em pacientes hospitalizados com SRAG, os resultados mostram VSR, rinovírus, Influenza A, Influenza A (H1N1)pdm09, Influenza A não subtipado, Sars-CoV-2, H3 sazonal, adenovírus, metapneumovírus, Influenza A (H3N2), Influenza A não subtipável, parainfluenza 1 e bocavírus nos pacientes hospitalizados com diagnóstico de pneumonia, bronquite e bronquiolite”, diz o boletim.

Vacinação

A manutenção da vacinação é destacada como medida crucial, especialmente para os grupos de risco, como crianças menores de 9 anos, pessoas acima de 60 anos e pacientes imunossuprimidos.