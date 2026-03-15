16/03/2026
ContilPop
Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez
Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26
Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas
Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic
Duda Itaparica desabafa sobre ataques após expor mensagens de Alberto Cowboy
Eliana estreia programa ‘Em Família’ na TV Globo e celebra representatividade feminina
Escândalo familiar: Entenda por que o irmão de Luciana Gimenez foi parar na delegacia
Enquete BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro disputam o 9º Paredão
MC Urubuzinho preso pela Polícia Civil por disparos e apologia a facções

Stanley’s divulga nota após crise envolvendo clínicas e gestão de unidades no Brasil

Empresa atribui problemas à arrendatária e nega suspensão do registro médico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Stanley’s divulga nota após crise envolvendo clínicas
Stanley’s divulga nota após crise envolvendo clínicas/Foto: Reprodução

A empresa Stanley’s Holding & Participações S/A, responsável por uma rede de clínicas voltadas a tratamentos capilares no país, divulgou uma nota pública para esclarecer informações recentes sobre a situação de algumas unidades da rede.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

No comunicado, a companhia afirma que as operações de determinadas clínicas estavam sob responsabilidade da empresa Elo Vitae Soluções em Saúde Ltda, que teria assumido contratualmente a gestão administrativa e financeira dessas unidades. Segundo a Stanley’s, a arrendatária era responsável por atividades como pagamento de funcionários, aluguéis e condução dos atendimentos realizados nos últimos meses.

LEIA TAMBÉM: Vídeo destaca sabores do Acre e viraliza nas redes ao mostrar o que o estado tem de bom

De acordo com a empresa, a crise envolvendo parte da operação teria sido provocada pelo descumprimento de cláusulas contratuais por parte da arrendatária, com registros de inadimplência, falhas operacionais e ausência de repasses financeiros. A companhia informou que as irregularidades já estão sendo analisadas e são alvo de medidas judiciais nas esferas cível e criminal.

Ainda na nota, a Stanley’s afirma que os tratamentos e procedimentos realizados nas unidades arrendadas ocorreram dentro da gestão da empresa responsável pela operação das clínicas naquele período.

A empresa também contestou informações que circularam nas redes sociais sobre o médico Stanley Bittar de Almeida, fundador do grupo. Segundo o comunicado, é falsa a afirmação de que o profissional estaria com o registro suspenso. A companhia afirma que, conforme consulta pública ao conselho de medicina, o médico possui registro ativo no CRM.

Registros do Conselho Regional de Medicina do Acre mostram que o profissional já recebeu uma suspensão disciplinar de 30 dias em 2023, aplicada após processo ético-profissional.

No comunicado divulgado nas redes sociais, a Stanley’s afirma que continuará adotando medidas legais para responsabilizar envolvidos na crise e preservar a continuidade das operações da empresa. O grupo também declarou que permanece à disposição para prestar esclarecimentos por meio de seus canais oficiais.

A rede Stanley’s atua no mercado de tratamentos capilares e transplante de cabelo e possui unidades em diversas cidades brasileiras.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.