Stanley’s divulga nota após crise envolvendo clínicas e gestão de unidades no Brasil

A empresa Stanley’s Holding & Participações S/A, responsável por uma rede de clínicas voltadas a tratamentos capilares no país, divulgou uma nota pública para esclarecer informações recentes sobre a situação de algumas unidades da rede.

No comunicado, a companhia afirma que as operações de determinadas clínicas estavam sob responsabilidade da empresa Elo Vitae Soluções em Saúde Ltda, que teria assumido contratualmente a gestão administrativa e financeira dessas unidades. Segundo a Stanley’s, a arrendatária era responsável por atividades como pagamento de funcionários, aluguéis e condução dos atendimentos realizados nos últimos meses.

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De acordo com a empresa, a crise envolvendo parte da operação teria sido provocada pelo descumprimento de cláusulas contratuais por parte da arrendatária, com registros de inadimplência, falhas operacionais e ausência de repasses financeiros. A companhia informou que as irregularidades já estão sendo analisadas e são alvo de medidas judiciais nas esferas cível e criminal.

Ainda na nota, a Stanley’s afirma que os tratamentos e procedimentos realizados nas unidades arrendadas ocorreram dentro da gestão da empresa responsável pela operação das clínicas naquele período.

A empresa também contestou informações que circularam nas redes sociais sobre o médico Stanley Bittar de Almeida, fundador do grupo. Segundo o comunicado, é falsa a afirmação de que o profissional estaria com o registro suspenso. A companhia afirma que, conforme consulta pública ao conselho de medicina, o médico possui registro ativo no CRM.

Registros do Conselho Regional de Medicina do Acre mostram que o profissional já recebeu uma suspensão disciplinar de 30 dias em 2023, aplicada após processo ético-profissional.

No comunicado divulgado nas redes sociais, a Stanley’s afirma que continuará adotando medidas legais para responsabilizar envolvidos na crise e preservar a continuidade das operações da empresa. O grupo também declarou que permanece à disposição para prestar esclarecimentos por meio de seus canais oficiais.

A rede Stanley’s atua no mercado de tratamentos capilares e transplante de cabelo e possui unidades em diversas cidades brasileiras.