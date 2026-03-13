startups:-depois-de-um-janeiro-fraco-em-investimentos,-fevereiro-“deu-o-troco”

Se janeiro começou devagar no ritmo de investimentos em startups na América Latina, fevereiro mostrou uma reação. Segundo um levantamento do Sling Hub, os investimentos em equity subiram 106% em relação ao mês anterior, com US$ 83,1 milhões captados pelas startups da região.

Incluindo outras categorias de funding, como dívida e FIDCs, o aumento foi até maior: o total captado foi de US$ 448 milhões, aumento de 255% do mês a mês. No total, incluindo todos os tipos de captação, foram registradas 22 rodadas, aumento de 22% sobre janeiro.

Apesar do avanço significativo sobre o mês anterior, em comparação com doze meses atrás, o cenário ainda é de retração. Nas rodadas equity, a queda no volume de dinheiro foi de 38%, e no cômpito geral, a queda foi de 39% em relação a janeiro de 2025.

Viva do lucro de grandes empresas

O protagonismo do mês ficou com as fintechs e com os FIDCs, com três das cinco maiores captações do mês nessa modalidade.

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A maior captação foi da Listo, com US$ 190 milhões em uma operação de FIDC coordenada por Itaú BBA e UBS BB. Na sequência, a 99Pay levantou US$ 133 milhões em FIDC com Bradesco e 99 como investidores corporativos, coordenado pelo Bradesco BBI. A Zippi fechou o pódio com US$ 41,9 milhões, também em FIDC, com participação de Bradesco, Credit Saison e Itaú.

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No equity puro, o destaque foi a Comp, hrtech B2B que fechou uma Série A de US$ 17,5 milhões com Khosla Ventures, Canary, Endeavor e Kaszek. Logo atrás, a fintech Avenia captou US$ 17 milhões em Série A com um consórcio de dez investidores, incluindo Quona Capital, big bets e Headline.

Fechando o top 3 de captações no equity ficou a edtech de IA BeConfident, que levantou US$ 16,2 milhões em uma série A em um deal liderado pela Prosus, controladora do iFood e Decolar.

Um dado que merece atenção, especialmente para quem acredita que os CVCs estão em baixa: 45% de todo o volume captado em fevereiro contou com participação de corporações, somando US$ 202 milhões. Em número de rodadas, 27% tiveram ao menos um investidor corporativo entre os participantes.

No M&A, fevereiro registrou 10 aquisições, alta de 67% em relação a janeiro, ainda que 52% abaixo do mesmo período de 2025. A movimentação corporativa de destaque foi a compra da MaisMei, startup de gestão B2B, pela norueguesa Visma.