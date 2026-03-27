27/03/2026
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Suspeito de esfaquear esposa se entrega à polícia no interior do Acre

Depois do ataque, o homem fugiu do local, o que levou a Polícia Militar a iniciar buscas pela região

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Suspeito de esfaquear esposa se entrega à polícia no interior do Acre
Durante as diligências, a arma utilizada, uma faca do tipo peixeira, foi encontrada no quintal da residência | Foto: Reprodução

O suspeito de esfaquear a própria esposa se apresentou voluntariamente à polícia após o crime que chocou moradores de Tarauacá. O caso, registrado na noite de quinta-feira (26), mobilizou equipes de segurança e gerou forte comoção na cidade.

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A vítima, Francisca das Chagas Gomes de França, foi atacada dentro de casa, no bairro Avelino Leal. Conforme as informações iniciais, ela sofreu golpes de faca na região do tórax, ficando em estado grave logo após a agressão.

Depois do ataque, o homem fugiu do local, o que levou a Polícia Militar a iniciar buscas pela região. Durante as diligências, a arma utilizada, uma faca do tipo peixeira, foi encontrada no quintal da residência e apreendida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para Cruzeiro do Sul, onde segue sob cuidados médicos especializados.

Na manhã de sexta-feira (27), o suspeito compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá por conta própria. Segundo relatos, ele estava nervoso e afirmou temer por sua segurança. O homem permanece à disposição da Justiça.

As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias e responsabilizar o autor do crime.

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