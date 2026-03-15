15/03/2026
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Suspeito de feminicídio é encontrado morto após ser sequestrado por filhos da vítima

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Suspeito de feminicídio é encontrado morto
Suspeito de feminicídio é encontrado morto/Foto: Reprodução

O homem apontado pela Polícia Civil como principal suspeito pelo feminicídio de Gabia Socorro da Silva, de 38 anos, foi encontrado morto na zona rural de Confresa, no estado de Mato Grosso. O corpo foi localizado na manhã da última sexta-feira (13), três dias após o crime.

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A vítima foi assassinada na terça-feira (10) no distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu, município localizado a cerca de 931 quilômetros de Cuiabá.

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como Lourival Lucena Pinto Filho, de 32 anos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Onias Estevam Pereira Filho, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, aproximadamente 37 quilômetros do local onde ocorreu o feminicídio.

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As informações preliminares apontam que o corpo apresentava sinais de violência. Conforme a investigação, a cabeça estava decapitada e havia indícios de que o corpo também teria sido queimado.

Investigação

De acordo com a polícia, Lourival havia sido sequestrado pouco tempo após o crime. Quatro pessoas são investigadas pela morte do suspeito.

Entre os principais investigados estão três filhos da vítima, identificados como Daniel Max Silva, de 22 anos, Leo Silva, de 19 anos, e um adolescente de 16 anos.

Um quarto suspeito também estaria envolvido no caso, mas ainda não foi identificado pelas autoridades.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do homicídio e tenta esclarecer a sequência de acontecimentos após o feminicídio registrado no início da semana.

Informações G1

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