Suspeito foge e abandona drogas durante patrulhamento da Polícia Militar no interior do Acre

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira

Apreensão de entorpecentes na noite desta quinta-feira (5)
Apreensão de entorpecentes na noite desta quinta-feira (5)/Foto: cedida

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes na noite desta quinta-feira (5), em Sena Madureira, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada no bairro Pista e foi atendida por policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), do 8º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com informações repassadas pela corporação, a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela região quando percebeu a atitude suspeita de um homem. Ao notar a aproximação da viatura, ele abandonou uma sacola e fugiu do local, tomando rumo ignorado. Durante a verificação do material deixado para trás, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína dentro da sacola. Apesar das buscas realizadas nas proximidades, o suspeito não foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A polícia informou ainda que as investigações continuarão com o objetivo de identificar e localizar o responsável pela droga.

A Polícia Militar reforçou que o patrulhamento ostensivo segue sendo intensificado em diferentes bairros da cidade como forma de combater o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população.

