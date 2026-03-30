30/03/2026
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Talento acreano brilha em Goiânia e decide jogo com golaço na Go Cup 2026

A equipe União Acreana segue firme na competição, levando o nome do estado

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Talento acreano brilha em Goiânia e decide jogo com golaço na Go Cup 2026
A participação na Go Cup representa não apenas a busca por títulos, mas também uma vitrine importante para atletas | Foto: Cedida

O jovem atleta Luccas Souza foi o grande destaque da equipe União Acreana na estreia da Go Cup 2026, uma das maiores competições de futebol infantil do país, realizada em Goiânia. Com um gol decisivo e de encher os olhos, o garoto garantiu a vitória do time acreano diante do Inst Sporting.

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A jogada que definiu o confronto chamou atenção pela habilidade e confiança do atleta mirim. Luccas recebeu a bola ainda no campo ofensivo, driblou ao menos dois adversários e, com personalidade, arriscou um forte chute de fora da área, balançando as redes e assegurando os três pontos para sua equipe.

Além do resultado positivo, o lance reforça o potencial dos jovens talentos do Acre, que seguem ganhando espaço em competições de nível nacional. A participação na Go Cup representa não apenas a busca por títulos, mas também uma vitrine importante para atletas em início de carreira.

A equipe União Acreana segue firme na competição, levando o nome do estado para um dos maiores palcos do futebol de base do Brasil. Enquanto isso, atuações como a de Luccas Souza aumentam a expectativa por um futuro promissor no esporte e evidenciam a força das categorias de base acreanas.

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