Tamanho impressionante da Usina de Itaipu volta a chamar atenção e gera milhares de comentários

A grandiosidade da Usina Hidrelétrica de Itaipu voltou a chamar atenção nas redes sociais após a divulgação de imagens e curiosidades sobre o tamanho da estrutura, considerada uma das maiores obras de engenharia já construídas no mundo.

Localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai, a hidrelétrica se tornou também um símbolo histórico de cooperação entre os dois países na produção de energia.

Os números da construção impressionam. A barragem possui quase 8 quilômetros de extensão e cerca de 196 metros de altura, equivalente a um prédio de aproximadamente 65 andares.

A força das águas movimenta 20 turbinas gigantes, responsáveis por gerar eletricidade suficiente para abastecer milhões de residências, tornando Itaipu uma das maiores produtoras de energia hidrelétrica do planeta.

Outro dado que costuma surpreender é a quantidade de material utilizada na construção. Para erguer a estrutura foram necessários cerca de 12,3 milhões de metros cúbicos de concreto, volume que seria suficiente para construir aproximadamente 210 estádios do Estádio do Maracanã.

Nas redes sociais, muitos internautas comentaram sobre a dimensão da obra, destacando o impacto da engenharia envolvida na construção e a capacidade humana de realizar projetos de grande escala.

Para especialistas, Itaipu representa um marco da engenharia moderna, combinando tecnologia, aproveitamento de recursos naturais e cooperação internacional para garantir a produção de energia em larga escala.

Veja o vídeo: