10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Tanizio e Antônia Sales convidam Adailton e Gilberto Lira para se filiarem ao MDB: “Casa de vocês”

Convite na Aleac

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Tanizio e Antônia Sales convidam Adailton e Gilberto Lira para se filiarem ao MDB
Tanizio e Antônia Sales convidam Adailton e Gilberto Lira para se filiarem ao MDB/Foto: ContilNet

Os deputados Tanízio Sá e Antônia Sales, cabeças-brancas do MDB, aproveitaram o fim da sessão desta terça-feira (10) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para fazer um convite especial aos também deputados Adailton Cruz (PSB) e Gilberto Lira (União Brasil).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Ambos foram chamados para ingressar no MDB e disputar a reeleição pelo partido em 2026.

“Queremos convidar esses deputados tão queridos, que exercem um trabalho tão importante na Aleac, para que venham para o MDB, que é uma casa da democracia, do diálogo. O convite também será feito a outros deputados, mas o momento agora é de apresentar a eles essa nova casa, que é o MDB, e que está de portas abertas”, disse Tanizio.

Antônia Sales, que é esposa do presidente da executiva estadual do MDB, Vagner Sales, elogiou o trabalho de Adailton e Gilberto e disse que o partido tem muito a crescer com a possível filiação dos dois.

LEIA TAMBÉM: Projeto Conexão do Bem distribui kits escolares e ajuda 200 crianças a iniciarem ano letivo no Acre

“Adailton é um parlamentar preparado e que já carrega essa energia do MDB, só não está filiado ainda. Gilberto já esteve com a gente e sabe do carinho, respeito e admiração que temos por ele. São bem-vindos à nossa grande casa, que é o MDB”, disse a deputada.

Adailton afirmou que tudo caminha para que ele, de fato, se filie ao partido: “Estamos só tratando de algumas coisas internas, mas o MDB está no meu coração e, muito provavelmente, será essa casa que vai me abrigar. Então, estou com o coração feliz por esse convite e por saber que nosso projeto é bem-vindo dentro do MDB”.

Gilberto, que já é familiarizado com o partido por ter se eleito vice-prefeito de Sena pela sigla em outra ocasião, também se mostrou grato pelo convite: “Se tudo der certo e esse for o caminho, podemos caminhar sim com o MDB, que já foi minha casa e é um partido pelo qual tenho muito carinho. As pessoas do MDB são uma família. Já estive na casa da dona Antônia, já pedi voto para Jéssica. Então, seria muito satisfatório entrar para essa família”.

A janela partidária, que permite a mudança de partidos sem a perda de mandatos, já está aberta desde o último dia 5 de março. O período vai até o dia 3 de abril, quando os pré-candidatos precisam estar filiados para disputarem as eleições.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.