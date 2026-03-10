Tanizio e Antônia Sales convidam Adailton e Gilberto Lira para se filiarem ao MDB: “Casa de vocês”

Os deputados Tanízio Sá e Antônia Sales, cabeças-brancas do MDB, aproveitaram o fim da sessão desta terça-feira (10) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para fazer um convite especial aos também deputados Adailton Cruz (PSB) e Gilberto Lira (União Brasil).

Ambos foram chamados para ingressar no MDB e disputar a reeleição pelo partido em 2026.

“Queremos convidar esses deputados tão queridos, que exercem um trabalho tão importante na Aleac, para que venham para o MDB, que é uma casa da democracia, do diálogo. O convite também será feito a outros deputados, mas o momento agora é de apresentar a eles essa nova casa, que é o MDB, e que está de portas abertas”, disse Tanizio.

Antônia Sales, que é esposa do presidente da executiva estadual do MDB, Vagner Sales, elogiou o trabalho de Adailton e Gilberto e disse que o partido tem muito a crescer com a possível filiação dos dois.

“Adailton é um parlamentar preparado e que já carrega essa energia do MDB, só não está filiado ainda. Gilberto já esteve com a gente e sabe do carinho, respeito e admiração que temos por ele. São bem-vindos à nossa grande casa, que é o MDB”, disse a deputada.

Adailton afirmou que tudo caminha para que ele, de fato, se filie ao partido: “Estamos só tratando de algumas coisas internas, mas o MDB está no meu coração e, muito provavelmente, será essa casa que vai me abrigar. Então, estou com o coração feliz por esse convite e por saber que nosso projeto é bem-vindo dentro do MDB”.

Gilberto, que já é familiarizado com o partido por ter se eleito vice-prefeito de Sena pela sigla em outra ocasião, também se mostrou grato pelo convite: “Se tudo der certo e esse for o caminho, podemos caminhar sim com o MDB, que já foi minha casa e é um partido pelo qual tenho muito carinho. As pessoas do MDB são uma família. Já estive na casa da dona Antônia, já pedi voto para Jéssica. Então, seria muito satisfatório entrar para essa família”.

A janela partidária, que permite a mudança de partidos sem a perda de mandatos, já está aberta desde o último dia 5 de março. O período vai até o dia 3 de abril, quando os pré-candidatos precisam estar filiados para disputarem as eleições.