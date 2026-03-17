As famílias de dois dos maiores ícones da história do funk, Mr. Catra e MC Marcinho, uniram vozes em defesa de Tati Quebra Barraco. O movimento de solidariedade surgiu após a cantora desabafar publicamente sobre as injustiças que sofre no recebimento de direitos autorais de suas obras mais famosas.

Os herdeiros de Catra publicaram uma nota oficial expressando apoio total à Tati.

“Entendemos a luta que ela está passando. Nós passamos por uma situação semelhante com o nosso pai, que infelizmente nunca recebeu em vida prestações de contas”, diz o texto, que cita nominalmente gravadoras como Furacão 2000 e Warner Music.

Com informações de O Globo.

“Morreu sem poder gravar o DVD”

A família de MC Marcinho também trouxe um relato emocionante e revoltante. Segundo os herdeiros, o “Príncipe do Funk” partiu sem conseguir realizar o sonho de gravar seu DVD de 30 anos porque não detinha o direito de regravar as próprias músicas.

“Seus direitos foram totalmente negligenciados por essas empresas do funk dos anos 90 e 2000”, afirmaram.

Entenda o caso de Tati Quebra Barraco

A polêmica estourou quando Tati revelou que não recebe lucros de sucessos como “Barraco II” e “Bota na boca, bota na cara”, alegando que os valores eram repassados indevidamente para DJs. “Eu venho sendo massacrada desde sempre porque eu era ingênua. É muita injustiça, já estou sufocada”, desabafou a artista.

A resposta de Dennis DJ

Citado por Tati, Dennis DJ se prontificou a resolver a situação imediatamente. O produtor pediu desculpas e explicou que, na época, a obra foi “equivocadamente atribuída” a ele pela Furacão 2000.

Em nota enviada à imprensa, Dennis confirmou que a música já está oficialmente em nome de Tati desde 2020 e que solicitou a devolução integral de cerca de R$ 1.203,75 (valor corrigido) que foram recebidos por ele antes da regularização. “Dennis reafirma seu respeito por Tati e considera o assunto devidamente esclarecido”, afirmou sua assessoria.

Apesar da resolução com o DJ, Tati e as famílias de Catra e Marcinho seguem cobrando transparência das grandes empresas do setor sobre catálogos que atravessam décadas sem o devido repasse aos criadores.