14/03/2026
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Taxista perde controle de veículo e capota na BR-364 entre Sena Madureira e Rio Branco

Motorista que fazia linha entre municípios perdeu controle do veículo e capotou às margens da rodovia

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Taxista perde controle de veículo e capota na BR-364 entre Sena Madureira e Rio Branco
Acidente resultou apenas em danos materiais/ Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito foi registrado nesta sexta-feira (13) na BR-364, no interior do Acre. Um taxista que realiza a linha entre Sena Madureira e Rio Branco perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela rodovia e acabou capotando o carro às margens da pista.

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De acordo com as primeiras informações, o motorista seguia viagem quando, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, perdeu o controle da direção, fazendo com que o automóvel saísse da pista e capotasse na lateral da estrada. Apesar do susto, não houve registro de vítimas com ferimentos graves.

O acidente resultou apenas em danos materiais no veículo. Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria provocado o capotamento.

No entanto, uma das suspeitas levantadas é de que as condições da pista, especialmente a presença de buracos em trechos da rodovia, possam ter contribuído para o acidente.

A BR-364 é a principal via de ligação entre municípios do Acre e frequentemente é alvo de reclamações de motoristas devido às condições do asfalto em alguns trechos.

O caso chama novamente a atenção para a necessidade de manutenção e melhorias na rodovia, que é fundamental para o transporte de pessoas e mercadorias no estado.

A BR-364 é a principal via de ligação entre municípios do Acre e frequentemente é alvo de reclamações de motoristas devido às condições do asfalto em alguns trechos.

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