09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

“Temos essa chance”: Gladson diz que aliança pretende eleger 8 deputados federais nas eleições 2026

Segundo o governador, a eleição não deve focar apenas em nomes isolados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Gladson diz seu pré-candidato à presidência do Brasil é o senador Flávio Bolsonaro
Gladson diz seu pré-candidato à presidência do Brasil é o senador Flávio Bolsonaro/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O governador do Acre, Gladson Camelí, afirmou nesta segunda-feira (9), durante discurso, que a meta do grupo político governista nas eleições 2026 é ampliar a força da base aliada no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Saiba mais: Gladson comemora aliança com o PL e Bittar para as eleições de 2026: “É um presente”

Durante discurso em evento político, ele declarou que o objetivo é eleger a vice-governadora Mailza Assis ao governo do Estado, garantir as duas vagas ao Senado e conquistar as oito cadeiras do Acre na Câmara dos Deputados.

Ao defender a unidade do grupo, Gladson destacou que pretende se dedicar à campanha de Mailza como se fosse a própria candidatura e ressaltou a lealdade da vice-governadora durante momentos difíceis de sua gestão.

“Nos momentos mais difíceis que eu passei, durante esses sete meses de perseguições mentirosas, ela esteve do meu lado. Sempre me apoiando, perguntando como ajudar, o que fazer. Foi uma mulher fiel”, afirmou.

Segundo o governador, a eleição não deve focar apenas em nomes isolados, mas na construção de uma base política forte em diferentes cargos. Ele defendeu que a estratégia precisa envolver a eleição de uma bancada expressiva no Congresso.

“Não adianta só eleger Mailza ou só me eleger, porque nós não vamos dar conta. Temos que unir as nossas forças, eleger dois senadores, a governadora e a maioria dos deputados federais, os oito deputados federais. Nós temos essa chance”, declarou.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.