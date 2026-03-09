O governador do Acre, Gladson Camelí, afirmou nesta segunda-feira (9), durante discurso, que a meta do grupo político governista nas eleições 2026 é ampliar a força da base aliada no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa.

Durante discurso em evento político, ele declarou que o objetivo é eleger a vice-governadora Mailza Assis ao governo do Estado, garantir as duas vagas ao Senado e conquistar as oito cadeiras do Acre na Câmara dos Deputados.

Ao defender a unidade do grupo, Gladson destacou que pretende se dedicar à campanha de Mailza como se fosse a própria candidatura e ressaltou a lealdade da vice-governadora durante momentos difíceis de sua gestão.

“Nos momentos mais difíceis que eu passei, durante esses sete meses de perseguições mentirosas, ela esteve do meu lado. Sempre me apoiando, perguntando como ajudar, o que fazer. Foi uma mulher fiel”, afirmou.

Segundo o governador, a eleição não deve focar apenas em nomes isolados, mas na construção de uma base política forte em diferentes cargos. Ele defendeu que a estratégia precisa envolver a eleição de uma bancada expressiva no Congresso.

“Não adianta só eleger Mailza ou só me eleger, porque nós não vamos dar conta. Temos que unir as nossas forças, eleger dois senadores, a governadora e a maioria dos deputados federais, os oito deputados federais. Nós temos essa chance”, declarou.

