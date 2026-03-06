Tempo quente com sol, nuvens e chuvas pontuais deve predominar nesta sexta-feira, aponta Friale

A previsão do tempo para esta sexta-feira (6) indica predominância de calor, com sol, aumento de nuvens e ocorrência de chuvas passageiras em diferentes áreas do estado. As informações são do meteorologista Davi Friale.

De acordo com a análise, o mesmo padrão climático também deve influenciar áreas da Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, além do Distrito Federal e regiões de planície da Bolívia e da área de selva do Peru.

Condições no leste e sul

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo deve permanecer quente, com sol, presença de nuvens e chuvas rápidas e pontuais. Em alguns pontos, essas precipitações podem ocorrer com maior intensidade.

A probabilidade de chuvas fortes é considerada baixa, assim como a chance de temporais. A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 50% e 60% durante a tarde, enquanto a máxima pode alcançar entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia.

Os ventos devem soprar fracos a calmos, vindos do norte e com variações de noroeste pela manhã. A partir do fim da tarde, a direção predominante passa a ser nordeste. A possibilidade de ventos fortes é considerada muito baixa.

Centro e oeste

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário climático segue semelhante, com tempo quente, sol entre nuvens e ocorrência de pancadas de chuva passageiras ao longo do dia.

A probabilidade de chuvas fortes e temporais também é baixa nessas áreas. A umidade mínima deve ficar entre 55% e 65% durante a tarde, com máxima entre 90% e 100% ao amanhecer.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Os ventos devem soprar fracos a calmos, com rajadas moderadas ocasionais, vindos do norte e com variações de noroeste pela manhã, mudando para nordeste a partir do final da tarde.

Temperaturas previstas

As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas devem variar entre 21°C e 23°C, enquanto as máximas podem atingir entre 31°C e 33°C.

Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as máximas podem alcançar até 34°C.

Já em Tarauacá e Feijó, os termômetros devem oscilar entre 23°C e 25°C nas mínimas e entre 31°C e 33°C nas máximas.

Na região do Vale do Juruá, incluindo Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as temperaturas mínimas devem ficar entre 23°C e 25°C, com máximas variando entre 30°C e 32°C.