Temporal com ventos fortes causa danos em várias residências em ramal no interior do Acre

Um forte temporal registrado na manhã deste domingo (15) causou preocupação a moradores do Ramal Linha Seca, situado na zona rural de Sena Madureira. A chuva acompanhada de ventos intensos provocou prejuízos em algumas residências da região.

No km 40, na Colônia Boa Esperança, uma casa teve parte da cobertura arrancada pela força do vento. A moradora Sara relatou que cerca de 14 telhas foram quebradas ou arrancadas durante a tempestade, deixando parte do imóvel exposto.

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Outro morador do ramal também teve a residência atingida pelos efeitos do temporal, com danos na estrutura do telhado. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

Após o ocorrido, os próprios moradores iniciaram os reparos emergenciais nas casas atingidas, enquanto aguardam a melhora do tempo para realizar consertos mais completos.