Tenente-coronel chama advogado da família de PM morta de “mentiroso” e diz que áudios podem ser falsos

O caso da morte da soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento onde morava com o marido, na região central de São Paulo, ganhou novos capítulos após declarações do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Durante entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, nesta segunda-feira (16), o oficial classificou como “mentiras” as afirmações do advogado que representa a família da policial.

Segundo o tenente-coronel, o advogado José Miguel da Silva Júnior teria apresentado uma série de informações que não correspondem à realidade. Em tom duro, o militar afirmou que o defensor teria dito “uma dezena de mentiras” e chegou a sugerir que ele deveria passar por avaliação psiquiátrica.

A entrevista foi exibida no programa apresentado pelo jornalista Joel Datena, onde o oficial também ironizou a condução do caso pelo advogado. Em determinado momento, ele classificou o profissional como um “cineasta”, insinuando que a narrativa estaria sendo construída de maneira midiática.

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Questionamento sobre áudios atribuídos à policial

Durante a conversa, o tenente-coronel também comentou áudios atribuídos à soldado Gisele, nos quais a policial teria pedido ajuda ao pai e relatado dificuldades no relacionamento. O militar afirmou que o material seria falso e poderia ter sido produzido com o uso de inteligência artificial.

A autenticidade dos áudios tem sido um dos pontos centrais da discussão pública sobre o caso, que segue sob investigação.

Família contesta versão inicial

Em entrevista anterior, o advogado José Miguel da Silva Júnior, que representa a família da policial, afirmou que Gisele vivia sob pressão no relacionamento. Segundo ele, a militar teria manifestado desejo de se separar e enfrentava dificuldades para manter contato com familiares.

De acordo com o advogado, a policial estaria “clamando por socorro”, o que, segundo a família, coloca em dúvida a hipótese inicial de suicídio apresentada nas primeiras informações do caso.

Repercussão nas redes sociais

As declarações do tenente-coronel e as informações divulgadas sobre o caso provocaram forte repercussão nas redes sociais, com manifestações de indignação e pedidos por investigação rigorosa.

Entre os comentários publicados por internautas estão questionamentos sobre o andamento do caso e pedidos de justiça.

“Por que esse PM não está preso?”, questionou um usuário.

Outra pessoa destacou a necessidade de investigação aprofundada. “Como delegada que atua no combate ao feminicídio, defendo que casos como esse sejam investigados com todo rigor. A verdade precisa prevalecer e a justiça precisa ser feita”, escreveu.

Também surgiram manifestações de apoio à vítima. “Justiça por Gisele. Cadeia no coronel”, disse um comentário.

Outros internautas pediram que as autoridades avancem na apuração. “O cerco está fechando, coronel”, afirmou um usuário.

Investigação segue em andamento

A morte da soldado Gisele Alves Santana continua sendo investigada pelas autoridades. A expectativa é que novos elementos periciais e depoimentos possam esclarecer as circunstâncias do caso e determinar se houve crime ou não.

Enquanto isso, o episódio segue mobilizando familiares, colegas de corporação e a opinião pública, que acompanham de perto os desdobramentos da investigação.

Com informações Metrópoles