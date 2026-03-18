Tio Pablo questiona retenção do Fundeb e cobra mediadores em Sena

Durante visita ao bloqueio realizado por mães e pais atípicos na BR-364, nas proximidades de Sena Madureira, o deputado estadual Tio Pablo fez duras críticas à gestão municipal ao questionar a retenção de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Segundo o parlamentar, a prefeitura estaria mantendo cerca de R$ 3,7 milhões em caixa, sem destinar o valor para a contratação de mediadores escolares, uma das principais reivindicações das famílias que participam do protesto.

Tio Pablo destacou que a presença desses profissionais é fundamental para garantir o acesso pleno à educação de crianças com deficiência, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele reforçou ainda que a legislação brasileira assegura esse direito e que a ausência de mediadores compromete o desenvolvimento e a inclusão dos alunos na rede pública de ensino.

O deputado também se somou às cobranças dos manifestantes e defendeu maior sensibilidade por parte da gestão municipal diante da situação enfrentada pelas famílias.

“É inadmissível que a gente tenha hoje quase R$ 4 milhões do Fundeb parados, enquanto mães e pais estão aqui, no sol, lutando por um direito básico dos seus filhos. A lei é clara: crianças com deficiência têm direito ao acompanhamento adequado dentro da sala de aula. O que falta não é recurso, é prioridade. Esses mediadores precisam ser contratados com urgência, porque estamos falando de dignidade, inclusão e respeito.”