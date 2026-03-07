08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Trabalhador cai de altura de 5 metros em obra de elevado e fratura braço em Rio Branco; saiba mais

Operário atuava na construção na Estrada Dias Martins quando corda de segurança se rompeu

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Com o impacto contra o solo, Francisco sofreu uma fratura no braço direito. Foto: ContilNet

O trabalhador Francisco Alves Ribeiro, de 46 anos, sofreu um acidente de trabalho no início da tarde desta sexta-feira (6) durante a construção de um elevado na Estrada Dias Martins, nas proximidades da AABB, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com informações de populares, Francisco é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura de Rio Branco na obra do elevado. Durante a execução do trabalho, o operário acabou caindo de uma altura aproximada de cinco metros.

Ainda segundo relatos, a vítima utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPI). No entanto, a corda que fazia parte do sistema de segurança utilizado para evitar uma possível queda não suportou o peso e acabou se rompendo, fazendo com que o trabalhador despencasse da estrutura.

LEIA TAMBÉM: Avião experimental construído por produtor rural cai durante voo de teste no Acre; VÍDEO

Com o impacto contra o solo, Francisco sofreu uma fratura no braço direito. Ele recebeu ajuda de colegas de trabalho, que prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. A equipe realizou os primeiros atendimentos, imobilizou o braço da vítima e, em seguida, encaminhou Francisco ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade da queda, ele foi levado à unidade de saúde em estado de saúde estável.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.