Trabalhador cai de altura de 5 metros em obra de elevado e fratura braço em Rio Branco; saiba mais

O trabalhador Francisco Alves Ribeiro, de 46 anos, sofreu um acidente de trabalho no início da tarde desta sexta-feira (6) durante a construção de um elevado na Estrada Dias Martins, nas proximidades da AABB, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Francisco é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura de Rio Branco na obra do elevado. Durante a execução do trabalho, o operário acabou caindo de uma altura aproximada de cinco metros.

Ainda segundo relatos, a vítima utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPI). No entanto, a corda que fazia parte do sistema de segurança utilizado para evitar uma possível queda não suportou o peso e acabou se rompendo, fazendo com que o trabalhador despencasse da estrutura.

Com o impacto contra o solo, Francisco sofreu uma fratura no braço direito. Ele recebeu ajuda de colegas de trabalho, que prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. A equipe realizou os primeiros atendimentos, imobilizou o braço da vítima e, em seguida, encaminhou Francisco ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade da queda, ele foi levado à unidade de saúde em estado de saúde estável.