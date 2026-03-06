Avião experimental construído por produtor rural cai durante voo de teste no Acre; VÍDEO

Um avião de pequeno porte, construído de forma artesanal por um produtor rural conhecido como “Paulo Doido”, caiu durante um voo de teste na manhã desta sexta-feira (6) no município de Porto Acre, no interior do Acre. O homem, que ficou conhecido na região por montar a própria aeronave, realizava testes com o equipamento quando ocorreu o acidente.

De acordo com informações extraoficiais, o produtor rural seria o responsável pela construção do avião. Ele teria desenvolvido parte das peças da aeronave por conta própria e adquirido outros componentes para completar a montagem. Apesar do susto, Paulo está bem.

Apesar de nunca ter estudado engenharia formalmente, pessoas próximas afirmam que ele sempre demonstrou habilidade com mecânica e costumava construir equipamentos por conta própria.

O acidente ocorreu enquanto ele realizava um voo de teste com a aeronave. Ainda não há informações detalhadas sobre o que pode ter provocado a queda.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o avião em funcionamento em um teste realizado anteriormente. Já o acidente teria ocorrido na manhã desta sexta-feira (6), quando o produtor voltou a testar o equipamento.

As circunstâncias do acidente ainda devem ser esclarecidas.