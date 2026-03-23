Trabalhador rural fica ferido após ser atingido por árvore em comunidade do rio Macauã

Um acidente de trabalho mobilizou moradores de uma comunidade às margens do rio Macauã, em Sena Madureira, na manhã desta segunda-feira (23). Um trabalhador rural, identificado como João, ficou ferido após ser atingido por uma árvore durante uma atividade de derrubada.

As primeiras informações apontam que a vítima sofreu um forte impacto na região da cabeça, o que gerou preocupação entre os comunitários que rapidamente se mobilizaram para prestar socorro.

Como o local é de difícil acesso, o resgate está sendo feito de forma improvisada. João está sendo transportado em uma rede até a sede da colocação, onde deverá receber os primeiros atendimentos antes de ser encaminhado para a cidade.

A expectativa é que, após esse deslocamento inicial, ele seja levado ao hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do trabalhador.