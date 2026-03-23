23/03/2026
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Trabalhador rural fica ferido após ser atingido por árvore em comunidade do rio Macauã

As primeiras informações apontam que a vítima sofreu um forte impacto na região da cabeça

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Trabalhador rural fica ferido após ser atingido por árvore em comunidade do rio Macauã
Como o local é de difícil acesso, o resgate está sendo feito de forma improvisada |Foto: Reprodução

Um acidente de trabalho mobilizou moradores de uma comunidade às margens do rio Macauã, em Sena Madureira, na manhã desta segunda-feira (23). Um trabalhador rural, identificado como João, ficou ferido após ser atingido por uma árvore durante uma atividade de derrubada.

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As primeiras informações apontam que a vítima sofreu um forte impacto na região da cabeça, o que gerou preocupação entre os comunitários que rapidamente se mobilizaram para prestar socorro.

Como o local é de difícil acesso, o resgate está sendo feito de forma improvisada. João está sendo transportado em uma rede até a sede da colocação, onde deverá receber os primeiros atendimentos antes de ser encaminhado para a cidade.

A expectativa é que, após esse deslocamento inicial, ele seja levado ao hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do trabalhador.

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