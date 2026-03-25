25/03/2026
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Tragédia! Borracheiro morre após explosão de pneu em empresa de ônibus

O impacto foi ouvido por outros funcionários que estavam no local

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explosão de pneu mata borracheiro em garagem de Rio Branco
Explosão de pneu mata borracheiro em garagem de Rio Branco | Foto: ContilNet

Um grave acidente de trabalho resultou na morte do borracheiro Tarcísio Anízio Damasceno de Lima, de 67 anos, na tarde desta quarta-feira (25), em uma empresa de transporte coletivo situada no Segundo Distrito de Rio Branco.

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De acordo com relatos de testemunhas, o trabalhador realizava a manutenção de um pneu de ônibus dentro da garagem da empresa, localizada no loteamento Santo Afonso, quando ocorreu uma explosão no momento em que o equipamento era calibrado.

O impacto foi ouvido por outros funcionários que estavam no local. Ao se aproximarem, encontraram Tarcísio caído no pátio, já gravemente ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe de suporte avançado, porém, ao chegar, os socorristas apenas puderam constatar o óbito do trabalhador.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram na área e realizaram o isolamento do local para os procedimentos da perícia técnica. Após a análise, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.

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