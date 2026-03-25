Tragédia! Borracheiro morre após explosão de pneu em empresa de ônibus

Um grave acidente de trabalho resultou na morte do borracheiro Tarcísio Anízio Damasceno de Lima, de 67 anos, na tarde desta quarta-feira (25), em uma empresa de transporte coletivo situada no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, o trabalhador realizava a manutenção de um pneu de ônibus dentro da garagem da empresa, localizada no loteamento Santo Afonso, quando ocorreu uma explosão no momento em que o equipamento era calibrado.

O impacto foi ouvido por outros funcionários que estavam no local. Ao se aproximarem, encontraram Tarcísio caído no pátio, já gravemente ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe de suporte avançado, porém, ao chegar, os socorristas apenas puderam constatar o óbito do trabalhador.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram na área e realizaram o isolamento do local para os procedimentos da perícia técnica. Após a análise, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.