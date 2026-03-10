11/03/2026
ContilPop
Trump anuncia refinaria de petróleo no Texas com investimento de US$ 300 bi da Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 10, a construção de uma refinaria de petróleo na cidade de Brownsville, no estado do Texas. Segundo o presidente, a construção decorre do investimento de US$ 300 bilhões da Índia e será a primeira instalação para refino da commodity em 50 anos.

“Agradeço aos nossos parceiros na Índia e à sua maior empresa privada de energia, a Reliance Industries, por esse tremendo investimento”, disse Trump em publicação na Truth Social.

De acordo com o presidente, a nova refinaria irá abastecer o mercado interno dos Estados Unidos, fortalecer a segurança nacional, impulsionar a produção de energia americana e gerar bilhões de dólares em impacto econômico, “além de ser a refinaria mais limpa do mundo”.

