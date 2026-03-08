09/03/2026
Turistas enfrentam fila de até duas horas para gravar vídeo com drone na Rocinha

Vídeo viral atrai turistas

Turistas enfrentam fila de até duas horas para gravar vídeo com drone
Turistas enfrentam fila de até duas horas para gravar vídeo com drone/Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra turistas brasileiros e estrangeiros enfrentando filas de até duas horas para participar de uma gravação com drone na comunidade da Rocinha, localizada na Zona Sul da Rio de Janeiro. A cena foi registrada pelo guia de turismo Bruno Ribeiro e chamou atenção pelo número de visitantes interessados na experiência.

Segundo relatos, os participantes aguardam sentados em bancos ou espalhados pelo local até chegar sua vez de aparecer na filmagem. A atividade segue um roteiro conhecido entre turistas que visitam a comunidade em busca de conteúdos com potencial de viralização nas redes sociais.

O processo começa quando a pessoa entra por uma pequena porta e segue por um curto trajeto até uma cadeira posicionada no ponto da gravação. Durante o percurso, alguns visitantes fazem poses, acenam ou até dançam para a câmera enquanto o drone registra as imagens.

Quando o participante se senta, o drone se afasta gradualmente e revela a paisagem da comunidade ao fundo, criando um efeito visual que costuma ser compartilhado em plataformas digitais.

A atividade é organizada por guias locais e costuma custar entre R$ 100 e R$ 200 por pessoa. Além da gravação, o passeio inclui explicações sobre a história da comunidade e pontos turísticos da região.

A Rocinha é considerada a maior favela do Brasil e recebe visitantes interessados em conhecer aspectos culturais, sociais e históricos do local. Nos últimos anos, a produção de conteúdos para redes sociais se tornou uma das experiências mais procuradas por turistas durante visitas à comunidade.

