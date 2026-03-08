Turistas enfrentam fila de até duas horas para gravar vídeo com drone na Rocinha

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra turistas brasileiros e estrangeiros enfrentando filas de até duas horas para participar de uma gravação com drone na comunidade da Rocinha, localizada na Zona Sul da Rio de Janeiro. A cena foi registrada pelo guia de turismo Bruno Ribeiro e chamou atenção pelo número de visitantes interessados na experiência.

Segundo relatos, os participantes aguardam sentados em bancos ou espalhados pelo local até chegar sua vez de aparecer na filmagem. A atividade segue um roteiro conhecido entre turistas que visitam a comunidade em busca de conteúdos com potencial de viralização nas redes sociais.

O processo começa quando a pessoa entra por uma pequena porta e segue por um curto trajeto até uma cadeira posicionada no ponto da gravação. Durante o percurso, alguns visitantes fazem poses, acenam ou até dançam para a câmera enquanto o drone registra as imagens.

Quando o participante se senta, o drone se afasta gradualmente e revela a paisagem da comunidade ao fundo, criando um efeito visual que costuma ser compartilhado em plataformas digitais.

A atividade é organizada por guias locais e costuma custar entre R$ 100 e R$ 200 por pessoa. Além da gravação, o passeio inclui explicações sobre a história da comunidade e pontos turísticos da região.

A Rocinha é considerada a maior favela do Brasil e recebe visitantes interessados em conhecer aspectos culturais, sociais e históricos do local. Nos últimos anos, a produção de conteúdos para redes sociais se tornou uma das experiências mais procuradas por turistas durante visitas à comunidade.

