19/03/2026
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Ufac define nova gestão nesta quinta: saiba como votar e quem são os candidatos

O resultado da votação deve ser divulgado já na sexta-feira

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Três grupos disputam o comando da universidade.
Três grupos disputam o comando da universidade | Foto: Reprodução

A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Acre (Ufac) participa, nesta quinta-feira (19), da eleição que vai definir quem assumirá a reitoria da instituição pelos próximos anos. O processo ocorre de forma totalmente online, permitindo que estudantes, professores e servidores votem pela internet ao longo do dia.

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A votação é secreta e individual, e podem participar alunos regularmente matriculados, desde que tenham pelo menos 16 anos, além de professores e técnicos-administrativos em atividade. O sistema ficará disponível das 8h às 21h.

Três grupos disputam o comando da universidade. A chapa “Radical é a Mudança!” é formada por Raquel Alves Ishii, candidata à reitora, e Suerda Mara Monteiro Vital, candidata a vice-reitora. Já a chapa “Dialogando com as Pessoas e Construindo o Futuro!” apresenta Josimar Batista Ferreira para reitor e Marco Antonio Amaro como vice. A terceira concorrente, “Juntos pela Ufac!”, tem Carlos Paula de Moraes como candidato a reitor e Almecina Balbino Ferreira como candidata a vice-reitora.

O resultado da votação deve ser divulgado já na sexta-feira (20). Após a apuração, será organizada a lista tríplice — documento com os nomes mais votados — que será encaminhada ao Ministério da Educação, responsável pela nomeação oficial da nova gestão.

Caso nenhuma das chapas alcance mais da metade dos votos proporcionais válidos, a eleição seguirá para um segundo turno, marcado para o dia 26 de março, também em formato online e no mesmo horário.

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