Últimos ajustes e trânsito marcam pré-inauguração do viaduto Mamédio Bittar

A Prefeitura de Rio Branco ainda faz os últimos ajustes no viaduto Mamédio Bittar antes de inaugurar a obra, nesta sexta-feira (20), na Avenida Ceará.

Equipes correm contra o tempo para finalizar tudo antes das 18h, horário previsto para o início do evento, que contará com a presença do prefeito Tião Bocalom, do senador Márcio Bittar e de outras autoridades.

O trânsito no local segue lento. A superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) está orientando os motoristas no local.

A estrutura

A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões e foi financiada por emendas parlamentares do senador Márcio Bittar e contrapartida da prefeitura.

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

A obra possui estrutura sustentada por 27 pilares, além de concretagem e instalação de vigas metálicas distribuídas em seis vãos.