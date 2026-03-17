Universidade Amazônica de Pando se consolida entre as com maior aprovação do Revalida do Brasil

A Universidade Amazônica de Pando (UAP), universidade estatal boliviana, foi reconhecida como uma das instituições com melhor desempenho no exame Revalida do Brasil, posicionando-se entre as universidades com maior taxa de aprovação na América do Sul.

Na última edição da gestão 2025, 34% dos egressos da UAP foram admitidos no sistema de saúde brasileiro, validando seu título e confirmando a capacidade de seus profissionais para competir em cenários internacionais. Esse resultado reafirma o prestígio da educação superior pública da Bolívia e a qualidade da formação oferecida pela UAP.

O êxito alcançado se sustenta em um modelo educativo que combina formação acadêmica e clínica rigorosa com infraestrutura de ponta. A UAP conta com um Hospital Universitário que integra práticas médicas em um ambiente real e digitalizado, equipado com mesas anatômicas 3D, laboratórios especializados e simuladores clínicos, o que permite aos estudantes adquirir competências práticas de alto nível antes de enfrentar os exames internacionais.

Esse reconhecimento fortalece a reputação da Universidade Amazônica de Pando como universidade estatal e referência regional na formação de médicos altamente competentes e comprometidos com a saúde e o bem-estar das comunidades.