“Urbanismo”: Secretário destaca modernização de Rio Branco com novo elevado

Com investimento de mais de R$ 27 milhões, o Elevado Mamedio Bittar será inaugurado nesta sexta-feira (20), na região da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Ao ContilNet, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, destacou a importância da obra para Rio Branco.

“Essa obra aqui é muito importante para cidade de Rio Branco. Uma obra que traz a mobilidade, segurança e qualidade de vida para nossa população. Então é uma obra que traz, além de tudo isso também, todo esse urbanismo, todo esse paisagismo, onde a população vem tirar fotografias e usufruir”, disse.

A estrutura conta com 280 metros de extensão, 5,5 de largura, 5,5 de altura, e 8 de largura. “É uma obra magnífica, não é apenas concreta e aço. É uma obra que traz pra Rio Branco um novo modelo de cidade capital. A Prefeitura de Rio Branca, através da administração do prefeito Bocalom, sempre muito cuidadoso, sempre muito atento, sempre muito honesto com a execução das obras e traz isso hoje para nós”, afirma.

Segundo o secretário, no início das obras foi contabilizado um fluxo de cerca de 15 mil carros. “Eu acredito que aumentou esse fluxo de lá dois anos atrás para agora. Então deve estar em torno já de 20 mil. Com o elevado, temos a possibilidade de passar por cima, pelas laterais. Tudo isso acelera o trânsito, acelera aquele que vai para trabalhar, que vai estudar. Tudo isso oportuniza ao trânsito permitir que ninguém chegue atrasado”, disse.