Vai comprar flores no Dia da Mulher? Preços vão de R$ 25 a R$ 2 mil em Rio Branco; confira

O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), deve movimentar o setor de floriculturas em Rio Branco. A data é considerada uma das mais importantes para o segmento, por isso, o ContilNet fez um levantamento dos valores dos buquês, dos mais clássicos aos mais diferentes. Há flores dos mais diversos preços, jeitos e cores.

Em uma floricultura da cidade, o buquê com 6 rosas vermelhas, o mais clássico, custa R$ 150,00, o mais barato deles, com 24 unidades de rosas vermelhas, custa R$ 400,00, e o mais caro, com 100 rosas, chega a custar R$ 1.500,00. Essa floricultura oferece diversos tipos de buquês com as mais variadas quantidades de rosas vermelhas.

Há muitas mulheres que gostam de girassóis. Um buquê com 5 unidades custa R$ 200,00, enquanto o mais caro, com 10 girassóis, pode ser encontrado por R$ 450,00.

Nesta mesma floricultura, o buquê com quatro rosas azuis custa R$ 125,00 e o com 12 unidades, custa com R$ 285,00.

Na floricultura ‘B’, há um buque de 25 rosas colombianas no valor de R$ 1.250,00. Há um buquê confeccionado com 50 rosas vermelhas, girassóis e flores nobres brancas no valor de R$ 2.150,00.

Em uma terceira empresa, há buquê com 30 rosas por R$ 785,00, de 24 rosas vermelhas no valor de R$ 590,00. Já o buquê com 3 rosas pode ser encontrado pelo valor de R$ 110,00.

Para aqueles que querem homenagear sem gastar tanto, as floriculturas oferecem buquês e flores solitárias.

Na floricultura ‘A’, uma unidade de girassol custa R$ 50,00. Já uma unidade de rosa pode ser encontrada no valor de R$ 25,00.

Na floricultura ‘B’, há diversos tipos de flores solitárias. A rosa vermelha elaborada custa R$ 38,00 e a solitária vermelha R$ 30,00. O preço varia conforme a forma que o cliente escolhe a flor.

Na terceira floricultura pesquisada, a rosa solitária no cone está no valor de R$ 45,00 e a no cartão custa R$ 40,00. Há também um kit com 3 rosas vermelhas, 8 unidades de ferrero rocher e balão no valor de R$ 210,00.