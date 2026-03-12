Vai ter celebração: Unidos do Fuxico promete festa histórica após decisão no Carnaval 2026

12/03/2026
ContilPop
Unidos do Fuxico. Foto: Juan Diaz/ ContilNet

Depois de um Carnaval marcado por confusões, em que o bloco antes vencedor teve de ser reclassificado, o Unidos do Fuxico quer virar a página com estilo: a escola tetracampeã prepara uma festa para ninguém ficar de fora. O evento acontece nesta sexta-feira (13), a partir das 21 horas , no espaço anexo ao Posto Triângulo, e a entrada é gratuita.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Intitulado “Pagode do Bloco Tetracampeão”, o encontro promete muita música, animação e a chance de celebrar a conquista da escola de samba de forma descontraída.

Foto: Reprodução

O convite é estendido a todos, mas quem quiser garantir uma mesa pode reservar antecipadamente pelo WhatsApp (68) 99206-6269 ou acompanhar as novidades pelo Instagram @conv.trimania.

 

