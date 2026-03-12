Vazante do Rio Juruá altera rota do Navio Hospitalar Doutor Montenegro no Vale do Juruá

A vazante do Rio Juruá alterou o cronograma de deslocamento do Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, que atualmente realiza atendimentos na região do Vale do Juruá, no Acre. A embarcação tinha previsão de seguir para o município de Marechal Thaumaturgo na semana passada, mas a baixa do nível do rio dificultou a navegação.

De acordo com o comandante do navio, Marcelo Camerino, o novo planejamento prevê que a embarcação siga primeiro para Porto Walter, onde será montada uma base de atendimento antes de uma possível viagem até Marechal Thaumaturgo.

Segundo o comandante, a previsão é que o navio parta no dia 23 de março, chegando a Porto Walter por volta dos dias 25, 26 e 27. No município serão realizados diversos atendimentos de saúde, incluindo mamografias para mulheres acima de 40 anos e pequenas cirurgias. A ação contará com parceria do Hospital da Mulher do Juruá.

“Estávamos programados para ir direto até Marechal Thaumaturgo, mas o Rio Juruá é um dos rios mais sinuosos do mundo e também muito sensível às variações do nível da água. Assim como ele enche rápido, também seca muito rápido. Por isso precisamos reavaliar a navegação”, explicou o comandante.

Caso a navegação até Marechal Thaumaturgo não seja possível, a equipe deverá lançar a Operação Ícaro, que prevê a realização dos atendimentos por meio de aeronaves. A ação será realizada em parceria com o Deracre e contará ainda com apoio logístico do Exército Brasileiro, que possui base na região.

A proposta é levar médicos, enfermeiros, dentistas e farmacêuticos até comunidades ribeirinhas e indígenas do Alto Juruá, garantindo que a população não fique sem assistência médica.

Enquanto o deslocamento não ocorre, o navio segue realizando atendimentos em comunidades de Cruzeiro do Sul. Nesta semana, as equipes estão atuando em localidades como o Ramal 11 e também no porto do Abraão, onde estão sendo realizados exames de mamografia.

Até o momento, a missão já contabiliza quase 4 mil atendimentos, incluindo cerca de 400 exames de mamografia. A meta da operação é alcançar entre 15 mil e 20 mil procedimentos de saúde durante toda a missão na região.

Segundo o comandante, mesmo com as dificuldades causadas pela vazante do rio, a expectativa é que a meta de atendimentos seja alcançada, garantindo assistência médica às populações mais isoladas do Alto Juruá.